تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

أعلن المدرب الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة أرسنال، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال

ويقود ماركوس راشفورد تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال، ويعاونه كل من كريستيان إيريكسن، ويتواجد اللاعب هويلاند على مقاعد بدلاء الشياطين الحمر،

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال مكون من:-

في حراس المرمى: أندري أونانا.

في خط الدفاع: لينديلوف وديجو دالوت ومارتينيز ووان بيساكا ومارتينيز.

في خط الوسط: برونو فرنانديز وكريستيان إيريكسن وكاسيميرو.

في خط الهجوم: انطوني مارسيال وماركوس راشفورد وأنتوني.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد كل من بايندير وماجواير وهويلاند وريجيلون وجاناتشو وبيليستري وجور والنجم التونسي حنبعل.

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