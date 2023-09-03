معرض للكتاب ولقاء حواري بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا، تنفيذ مركز شباب الرحمانية، معرض للكتاب، تم من خلاله عرض عدد كبير من الكتب المختلفة التي تناسب كافة الأعمار، وفي كافة المجالات المختلفة.

وحضر المعرض عدد كبير من الأعضاء و الرواد من كافة الأعمار، وفي سياق متصل تم أيضآ تنفيذ لقاء حواري تحت عنوان " الإرهاب "، حاضر في اللقاء حمادة محمد عبد الرحمن مدير بيت ثقافة ديرمواس.

وتحدث في اللقاء عن الإرهاب، أسبابه، صوره، تأثيره الضار علي الفرد و المجتمع، كيفية مواجهته و القضاء عليه، مواجهة الأسباب المؤدية إليه يا حضر اللقاء عدد كبير من الأعضاء، وتم التنفيذ بحضور مدير المركز، العاملين بمركز شباب الرحمانية .

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين مديرية الشباب الرياضة بالمنيا ، إدارة الشباب والرياضة بديرمواس ، الهيئة العامة لقصور الثقافة، إقليم وسط الصعيد الثقافي، فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة ، بيت ثقافة ديرمواس لتنفيذ برنامج النشاط الصيفي لبيت ثقافة ديرمواس، خلال شهر سبتمبر 2023، وذلك من خلال عمل معرض للكتاب، ورشة عمل لتعليم فن الرسم.

وعقد لقاءات حوارية تتناول موضوعات حياتية هامة في كافة المجالات ، و جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وتحت إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، متابعة و إشراف عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.