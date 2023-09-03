الخارجية السودانية: ميليشيا الدعم السريع تستخدم المدنيين العزل كدروع بشرية (شاهد)

أكد السفير بابكر الصديق، المتحدث باسم الخارجية السودانية، إن الشعب السوداني يلتف حول قواته المسلحة للقضاء على تمرد ميليشيا الدعم السريع.

وتابع "الصديق"، خلال مداخلة عبرفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الميليشيا المتمردة تستخدم المدنيين العزل كدروع بشرية في المناطق السكنية، وهو ما أقر به الأمين العام للأمم المتحدة.

وأضاف أن بيانا مشتركا من عدد من مقرري الأمم المتحدة حول موضوعات العنف ضد النساء والتهجير القسري أشار إلى فضائح غير مسبوقة ترتكبها الميليشيا المتمردة، وهناك تحركات لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.

وواصل الصديق أن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان أمر بتشكيل لجنة عليا يترأسها النائب العام السوداني من أجل التحقيق في الجرائم والانتهاكات على مستوى ملف حقوق الإنسان، وبخاصة في الخرطوم وجنوب دارفور.

الجيش السوداني يعلن تأمين سلاح المدرعات والأحياء المحيطة





يتواصل الاقتتال العنيف بالسودان، حيث أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، تمكنه من تأمين محيط سلاح المدرعات في منطقة الشجرة بجنوب الخرطوم وطرد قوات الدعم السريع من الأحياء المحيطة.

وشهد سلاح المدرعات مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع؛ لبسط السيطرة عليه لموقعه الاستراتيجي حيث يتوسط بين مقر القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم، والقاعدة العسكرية التابعة لسلاح الجو بمنطقة جبل أولياء في أقصى جنوب الخرطوم.

وكان الجيش السوداني شن أمس السبت ضربات جوية ومدفعية استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع في عدد من الأحياء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها بالعاصمة الخرطوم، فيما دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في أحياء أم درمان القديمة ومحيط سلاح المهندسين جنوب المدينة.

فيما يتواصل الاقتتال العنيف بالسودان، أعلن الجيش السوداني، الأحد، تمكنه من تأمين محيط سلاح المدرعات في منطقة الشجرة بجنوب الخرطوم وطرد قوات الدعم السريع من الأحياء المحيطة.

وشهد سلاح المدرعات مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع؛ لبسط السيطرة عليه لموقعه الاستراتيجي حيث يتوسط بين مقر القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم، والقاعدة العسكرية التابعة لسلاح الجو بمنطقة جبل أولياء في أقصى جنوب الخرطوم.

وكان الجيش السوداني شن أمس السبت ضربات جوية ومدفعية استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع في عدد من الأحياء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها بالعاصمة الخرطوم، فيما دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في أحياء أم درمان القديمة ومحيط سلاح المهندسين جنوب المدينة.

وأبلغ سكان بأن قصفا مدفعيا مكثفا للجيش استهدف أحياء المنشية والرياض وبُري شرق الخرطوم، والتي تنتشر فيها قوات الدعم السريع بشكل كبير. وذكر السكان أن القصف المدفعي طال أيضا أحياء النهضة والإنقاذ والأزهري، جنوب العاصمة، والمجاورة للمدينة الرياضية من الجهة الجنوبية.

وقبلها بيوم، ناشدت غرفة طوارئ جنوب الحزام المواطنين "بأخذ الحيطة والحذر والبقاء في منازلهم، وعدم الاقتراب من الأبواب والنوافذ واستخدام الساتر المناسب"، مشيرة إلى أن أنحاء متفرقة من المنطقة تتعرض لقصف مدفعي.

وذكر سكان أن الجيش نفذ أيضا ضربات جوية على أهداف لقوات الدعم السريع في منطقة الجريف شرق بمحلية شرق النيل، وفي محيط سلاح المدرعات جنوب الخرطوم.

وأبلغ شهود عيان بأن اشتباكات عنيفة تجددت صباح السبت بين الطرفين في محيط سلاح المهندسين، شملت عددا من أحياء أمبدة غرب سلاح المهندسين، والفتيحاب جنوبه. كما شهدت أحياء ود نوباوي وأبوروف والهجرة بمنطقة أم درمان القديمة اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وحلقت طائرات استطلاع حربية في سماء المدينة، مع سماع أصوات إطلاق نار كثيف منذ الساعات الأولى للصباح.

ويدور قتال عنيف بين الطرفين منذ مطلع أغسطس الماضي في وسط المدينة، بهدف السيطرة على جسر شمبات الرابط بين أم درمان والخرطوم بحري، والذي تستخدمه قوات الدعم السريع كخط إمداد لقواتها من غرب البلاد إلى مدينتي بحري والخرطوم.

وانزلق السودان إلى هاوية اقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.