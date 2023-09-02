السودان.. البرهان يُطلق تصريحات نارية ويُهاجم قوات الدعم السريع

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، "عبدالفتاح البرهان"، إن الجيش والشعب مُصممون على سحق التمرد، مُعربًا عن ترحيبه بأي دعم يصب في إعادة الإعمار، مُشددًا على "رفض الإملاءات"، جاء ذلك خلال زيارته ولاية كسلا، صباح اليوم السبت.

وأضاف البرهان، أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي تشهدها البلاد حاليًا تُؤكد على "الحاجة إلى وجود جيش محترف".

وكان البرهان أكد، الخميس، أن تمرد قوات الدعم السريع استهدف استقرار السودان وأمن المواطنين.

وصرح البرهان: "سنعمل على الحفاظ على وحدة البلاد وضمان أمن المواطن السوداني"، داعيًا المتمردين إلى إلقاء السلاح.

وأردف: "هناك جرائم حرب ارتكبت في الخرطوم ودارفور ويجب محاسبة مرتكبيها".

الحرب في السودان:

وتابع: "الحرب في السودان لخدمة أشخاص محددين وستنتهي عاجلًا"، مشيرًا إلى أن الحرب الراهنة تهدد بتفتيت السودان.

وأكد قائد الجيش السوداني في كلمة له عقب اللقاء، أن "القوات المسلحة لا تسعى للاستمرار في الحكم"، وأن "ما يسعى له الجيش هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وأكمل: "نسعى لاستكمال المسار الانتقالي الديمقراطي إلى أن يختار الشعب السوداني من سيحكمه".

من ناحية أخرى، رد إبراهيم مخير عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حميدتي، على شائعات حول تعرض الأخير لاغتيال أو إصابة خطيرة بسبب عدم ظهوره بالإعلام في الفترة الماضية.

وقال مخير في تصريحات لوكالة انباء العالم العربي (AWP) إن قائد الدعم السريع "يقود المعارك ويقود كذلك عملًا دبلوماسيًا".

وأوضح أن هناك مسائل تتعلق بسلامة حميدتي، وأن قائد قوات الدعم سيظهر في الوقت المناسب.

وعن مدى استعداد الدعم السريع لاستئناف المفاوضات في منبر جدة، قال مخير إنهم لم يفارقوا جدة أصلًا وإن وفدهم ظل هناك طوال الوقت، بينما كان وفد القوات المسلحة "يروح جيئة وذهابًا".