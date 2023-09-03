سبب تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية التي كان من المقرر لها أن تنطلق مساء اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الليجا.



أشارت رابطة الليجا أن قرار تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية جاء بسبب سوء حالة الطقس، بعدما أعلن مجلس مدينة مدريد مذكرة عامة أوصى فيها تجمب السفر، نظرا لتوقعات هطول أمطار غزيرة وتم رفع حالة التأهب القصوى.



أكد نادي أتلتيكو مدريد خلال بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، بعد إجراء محادثات مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، والمجلس الأعلى للرياضة وكلا الناديين، وتابع النادي أن رابطة الليجا قرارا بتأجيل المباراة، لأجل غير مسمى اتخذا هذا القرار.



يأتي أتلتيكو مدريد في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 7 نقاط بينما إِبيلية في المركز الأخير دون نقاط حتى الأن.



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