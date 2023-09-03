أستاذ هندسة عيد شمس: مصر كانت في أمس الحاجة إلى الطرق والكباري الجديدة

اكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أن الطرق والكباري الجديدة وفرت وقود لمصر بـ 8 مليارات دولار، بعد ان كانت مصر تخسرهم في الوقود بسبب الزحام الشديد في الشوارع.

وأشار أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، في تصريحه لـ "الوفد"، إلى نجاح الطرق والكباري الجديدة في القضاء على الزحام والتكدس المروري التي كانت تعانيه مصر في جميع المحافظات، وخاصة في الطرق الرئيسية والمحاور.

وقال مهدي أن الطرق والكباري والمحاور التي تم إنشائها كانت مصر في أمس الحاجة إليها بسبب الزحام الشديد، مؤكدًا أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية كان دافع للحكومة لإنشاء طرق جديدة حتى لا تتحول القاهرة لجراج كبير.