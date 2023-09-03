ضخ 4.5 مليار جنيه لتطوير شبكات الطرق بالجيزة خلال 4 سنوات

خلال إجتماعه الدورى بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية التي تهدف إلي إحداث نقلة نوعية في مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي علي رأسها تطوير شبكة الطرق والمحاور والتي تشهد طفرة غير مسبوقة سواء لتطوير الشبكات أو إستحداث محاور جديدة لتحسين الحركة المرورية بمختلف القطاعات وتوفير البنية التحتية اللازمة لإقامة المناطق الصناعية والإستثمارية وربطها بالمنافذ البرية والبحرية والتى تزيد من فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطنين في إطار تحقيق رؤية الدولة نحو ( مصر ٢٠٣٠ ).

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاءه مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر أوسيم والوراق وكرداسه ومنشأة القناطر وإمبابه وذلك للوقوف علي المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة والخدمات المقدمة لمواطنى تلك الدوائر، والذى أشار خلاله المحافظ إلى أنه تم ضخ 4,5 مليار جنيه لتطوير شبكات الطرق ورصف الشوارع بنطاق المحافظة خلال الـ 4 سنوات الماضية.

كما أشار محافظ الجيزة إلى أن المحافظة قد شهدت إنشاء وتطوير العديد من المحاور المرورية وشبكات الطرق والتى تم تنفيذها بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة والتى تشمل محاور داخلية كمحاور ( أنور السادات، عمرو بن العاص، الفريق كمال عامر) ومحاور عابرة بمحافظة الجيزة كمحاور( تطوير وتوسعة الطريق الدائرى، محور الضبعة، الدائرى الأوسطى، الدائرى الإقليمى).

كما أنه من المقرر تنفيذ نقلة نوعية فى أعمال الطرق والرصف بقرية بنى مجدول بمدينة كرداسة من خلال تطوير جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بها.

وعلى جانب أخر شدد المحافظ خلال اللقاء على رفع مستوى التنسيق لتوفير إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية وسرعة الإستجابة لمطالبهم وشكاواهم وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصادرة فى ذلك الشأن.

كما أشار محافظ الجيزة بأن العام الحالي سيشهد دخول عددِ من المدارس الجديدة للخدمة إلى جانب تطوير وتوسعة البعض منها لزيادة طاقتها الإستيعابية لإستقبال أعداد أكبر من الطلاب من أبناء المحافظة، لافتآ أن المحافظة لاتدخر جهداً في السعي نحو توفير قطع الأراضي الفضاء اللازمة لتنفيذ تلك أعمال.

وأشاد محافظ الجيزة بالجهود المبذولة فى سبيل دعم المبادرات الهادفة لتحسين بيئة العمل الخاصة بالشباب وتوفير فرص العمل الملائمة لطموحاتهم والتى يأتى من ضمنها مبادرة " مشروعك " والذى عزز وبشكل ملموس من قدرة شباب المحافظة على إقامة المشروعات الخاصة بهم.

وتابع المحافظ الجهود المبذولة لرفع مستوى النظافة بمختلف القطاعات، موجهاً بالتوسع فى الإستعانة بشركات الجمع السكنى خاصة بالقرى والتطهير الدورى للترع والمصارف ورفع ناتج الأعمال أولاً بأول.

كما ناقش المحافظ مقترحاً بتقسيم حى الوراق إلى أربع قطاعات وتخصيص شركة نظافة لكل قطاع والتنسيق معهم ومراقبة أدائهم للحفاظ على مستوى النظافة بقطاعات الحى.

من جانبهم عرض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من الحضور عدد من المطالب والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين والتى أوصى محافظ الجيزة بسرعة بحثها من قبل الجهات المختصة بكل منها والرد عليها.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام و محمد نور السكرتير العام المساعد والسادة النواب خالد طايع واسامه الأشموني وطارق الطويل و أحمد رمزي و طارق تهامي و يحيي المشد و أحمد الشراني و فريدة الشوباشي و نشوي الديب وهند رشاد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ و رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات.

محافظ الجيزة خلال الاجتماع

محافظ الجيزة خلال الاجتماع

محافظ الجيزة خلال الاجتماع

محافظ الجيزة خلال الاجتماع