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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مها أبو بكر: طوال 10 أعوام قدم الفن البلطجي على أنه سيد البشر

المحامية مها أبو
المحامية مها أبو بكر

 قالت مها أبو بكر المحامية، إنه من الطبيعي أن تقدم الدراما والسينما شخصيات مجرمة صاحبت قضايا مدوية وحصلت على أحكام قضائية ضدها نتيجة جرم ارتكبوه، لكن الإشكالية ليست في رصد تلك القصص الواقعية الإجرامية إنما في طرحها على الجمهور بصورة قدوة أو فتى أحلام.

وأردفت ل الوفد : الابداع يكمن في تقديم هذه النماذج في صورة نقد فنى وتجريم فعله وعدم التعاطف معه والرفض من المجتمع، مدللة على هذا من خلال سينما الكاتب الراحل وحيد حامد بشكل محترم.
وكشفت عن أن الشخصية المصرية مرتبطة بصورة كبيرة بالفن حيث تقوم الدراما بتشكيل الوعي المجتمعي ويجب أن يكون فن هادف، لافتة إلى أنه على مدار نحو 10 أعوام قدم الفن البلطجي على أنه سيد البشر وفتى أحلام الفتيات.
وثمنت مجهودات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وما قدمته من صورة للفن الهادف وتضحيات الجيش المصري ومحاربة الإرهاب والخارجين على القانون ونحن بحاجة إلى المزيد.
 

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