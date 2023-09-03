احتفالاً بحرب أكتوبر.. جامعة القناة تدعو للمشاركة في مسابقات قوات الدفاع الشعبي

طالب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، طلاب الجامعة للمشاركه في المسابقات الفنية والبحثية التي تطلقها قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مختلف المستويات للتعليمية لبناء الوعي للاجيال الجديدة في هذا الخصوص.

وتشمل المسابقات :

مسابقات بحثية :

أولا: المستوى" أ " الحاصلين على الماجستير والدكتوراه :



أ- موضوع البحث :

- رؤية مختصره في اطار محدد لاعداد قوى الدولة الشاملة لمجابهة الأزمات المحلية والإقليمية والدولية في ظل عدم الاستقرار العالمي الراهن مع الإستفادة من نتائج حرب أكتوبر المجيد في المجالات ( السياسية - الإقتصادية - العسكرية - الإعلامية) لدعم بعض ملامح الرؤية المقترحة .

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• ثانياً : المسابقات البحثية - المستوى "ب" - لطلاب الجامعات المصرية (الأهلية والخاصة ) :

أ- موضوع البحث :



- تصور الوضع القائم في مصر بدون

حرب أكتوبر المجيدة ( ماذا لو لم تتخذ القيادة السياسية المصرية قرار نشوب حرب أكتوبر 1973).



- خطة الخداع الاستراتيجي المصرية وأثرها في تحقيق انتصار أكتوبر المجيد.

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☆☆ هذا وسيتم تكريم الحاصلين على المراكز الثلاث الأولى خلال الحفل الختامي لفاعليات احتفالات اليوبيل الذهبي يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر وتتراوح الجوائز ما بين 46 إلى 75 ألف جنية .