رونالدو يعلق على وصوله للهدف 850 في مسيرته

استطاع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، من الوصول للهدف رقم 850 في مسيرته الكروية، بعدما سجل هدف في انتصار النصر الكبير على الحزم بنتيجة 5/1.

وكشف الدون عن سعادته بوصوله للهدف رقم 850 في مسيرته حتى الاَن، حي أثني على المستويات التي يقدمه العالمي خلال الفترة الماضية في الدوري السعودي.

وتحدث رونالدو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنصر، حيث قال:" ":" أداء آخر رائع من الفريق، نحن نواصل التحسن، دعونا ننطلق يا نصر".

وأضاف الدون تصريحاته:" 850 هدفًا في مسيرتي وما زال العدد في ازدياد".

ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي دوري "روشن" السعودي برصيد 6 أهداف، كما أصبح الأكثر مساهمة في صناعة الأهداف بـ 4 تمريرات حاسمة، بعد صناعته لهدفين في مباراة الحزم السعودي.

واستطاع رونالدو صاحب الـ 38 عامًا، الوصول لـ 850 هدفًا مع الأندية التي لعب لها بجانب المنتخب البرتغالي.

فقد أحرز 5 أهداف مع سبورتنج لشبونة، و145 هدفًا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، و450 هدفًا مع ريال مدريد الإسباني، و101 هدفًا مع يوفنتوس الإيطالي، و26 هدفًا مع النصر السعودي قابلة للزيادة، و123 هدفًا مع المنتخب البرتغالي.

الجدير بالذكر أن النصر يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط.