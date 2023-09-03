بث مباشر الآن مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت، تقام في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، مباراة أرسنال ضد مان يونايتد على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري 2023-2024.

وفي مباراة مرتقبة بين أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يعلن فريق مانشستر يونايتد تفوقه التاريخي على أرسنال في المواجهات بين الفريقين بكل المسابقات.

ستكون المباراة رقم 175 في تاريخ مواجهات الفريقين، وسط توقعات كبيرة من قبل الجماهير. على مر السنين، خاض أرسنال ومانشستر يونايتد 174 مباراة في مختلف المسابقات، حيث نجح الشياطين الحمر في تحقيق 75 انتصارًا مقابل 58 انتصارًا لأرسنال. كما انتهت 41 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

ويعكس هذا التفوق الإحصائي لمانشستر يونايتد تاريخ المواجهات بين الفريقين، حيث سجل لاعبو أرسنال مجموع 246 هدفًا في هذه المباريات، بينما استقبلوا 276 هدفًا من لاعبي مانشستر يونايتد. تظل هذه الإحصائية تعكس التنافس القوي بين الفريقين على مر السنوات وتضفي بعدًا إضافيًا على المباراة المرتقبة بينهما.

ويستعد أرسنال لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا بعد غياب 6 سنوات، حيث ينافس في المجموعة الثانية بدور المجموعات مع كل من إشبيلية وإيندهوفن الهولندي ولانس الفرنسي على الترتيب.

ويفتتح فريق المدفعجية مشواره ببطولة تشامبيونزليج هذا الموسم، بمواجهة إيندهوفن يوم 20 سبتمبر المقبل، على ملعب الإمارات.

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وفى المقابل، يتطلع مانشستر يونايتد لقهر أرسنال في عقر داره من أجل الاستمرار فى سلسلة الانتصارات بالدوري الإنجليزي، بعد الفوز الأخير الذي حققه على نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأحد 3 سبتمبر 2023 على ملعب الاتحاد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الأحد 3 سبتمبر 2023 موعد المباراة 18:30 مصر والسعودية الملعب ملعب الاتحاد القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق “TOD TV”، والذي يذيع كافة مباريات البريمييرليج.