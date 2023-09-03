مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الانجليزي، يستضيف ملعب "الإمارات" مباراة أرسنال ضد مان يونايتد فى السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

سيتجدد التقاء الفريقين في مباراة رقم 175 على ملعب "الإمارات"، وعلى مر السنوات، خاض أرسنال ومانشستر يونايتد 174 مباراة في مختلف المسابقات. وفي هذه المباريات، نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق 75 انتصارًا، بينما فاز أرسنال في 58 مباراة، وانتهت 41 مباراة بالتعادل.

وعلى مدار هذه المواجهات، سجل لاعبو أرسنال مجموع 246 هدفًا، بينما استقبلوا 276 هدفًا من قِبل لاعبي مانشستر يونايتد. يظهر هذا التفوق التاريخي لمانشستر يونايتد في تاريخ المواجهات بين الفريقين، والذي قد يكون له تأثير على المباراة المرتقبة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواجه أرسنال نظيره مانشستر يونايتد في 62 لقاء في مختلف المسابقات بإنجلترا، حقق خلالهما الجانرز الفوز في 18 مباراة، مقابل 26 انتصارًا للشياطين الحمر، بينما تعادلا الطرفين في 18 مواجهة.

وأحرز لاعبو أرسنال 70 هدفًا ب بينما استقبلت شباكهم 87 هدفًا من قِبل لاعبي مانشستر يونايتد، وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين، في شهر يناير الماضي، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي 2022-2023، وقد انتهت بفوز أرسنال بنتيجة 3-2.

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لعب مانشستر يونايتد 3 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مقسمين ما بين إنتصارين وخسارة منذ إنطلاق موسم البريميرليج.

مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الانجليزي

ووقع فريق مانشستر يونايتد في المجموعة الأولي بدوري أبطال أوروبا، مع بايرن ميونخ وكوبنهاجن وجالاتا سراي.

تشكيل أرسنال المتوقع

حراسة المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: زيتشينكو – ويليام ساليبا – بن وايت - توماس بارتي.

الوسط: ديكلان رايس – مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز .

الهجوم: جابرييل مارتينيلي – إدوارد نيكيتياه – بوكايو ساكا.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: وان بيساكا، ليندلوف، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، إريكسين، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني، انتوني مارسيال، ماركوس راشفورد.

ويحتل أرسنال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.