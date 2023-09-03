محافظ الشرقية: رفع كفاءة شارعي وادي النيل والحمام ومنطقة لكوظ

خلال جولته بشوارع الزقازيق..

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي ثان، بالبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي وادي النيل والحمام ومنطقة لكوظ بمدينة الزقازيق، ورصف الشوارع الجانبية والضيقة ببلاط الانترلوك، تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها باعتبارها تُعد من أقدم المناطق بالمدينة ولتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

جاء ذلك خلال جولته بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة نوبتجية أعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات لإعادة الانضباط للشارع، والوقوف على الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء، تنفيذاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

كما حرص محافظ الشرقية على متابعه أسعار السلع والمواد الغذائية المعروضة بأحد المحال التجارية للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، مؤكداً ضرورة التصدي بكل حزم لاحتكار وتهريب السلع وبيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين.

التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين والذين أعربوا عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم وتوجيه المسؤولين بإيجاد حلول مناسبة وعاجلة لها، وكذلك توجيهاته لرئاسة المركز والحي بالبدء الفوري في أعمال رصف وتطوير شارعي وادي النيل والحمام ومنطقة لكوظ لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لهم، مقدمين له الشكر وللجهاز التنفيذي عن الجهد المبذول في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه لهم.

وخلال الجولة أصدر محافظ الشرقية تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حي أول وثان باستمرار، تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة، وإلزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين، وذلك لإعادة الانضباط للشارع.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة ليلا ونهارا لمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لمتابعة تنفيذ تعليماته الصادرة بالاهتمام بتكثيف حملات النظافة وأعمال التجميل ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكداً أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

رافق محافظ الشرقية في الجولة المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق، ورضا بكري رئيس حي أول الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان.

يذكر أن مكتب خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الشرقية، قد استقبل خلال شهر أغسطس الماضى 224 شكوى وطلب تم حسمها كلها بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام .

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام فى رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى والاستجابة للطلبات المقدمة، مؤكداً أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والإستماع إلى شكواهم ومطالبهم والعمل على حلها، لتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن، وتضعه على رأس الأولويات، وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.

وفى سياق متصل أكد إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، أن الشكاوى التى استقبلتها الإدارة خلال شهر أغسطس الماضى، تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى، بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين.