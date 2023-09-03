تأيد المشدد 10 سنوات لمتهم هتك عرض قاصر في دار السلام

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم " عطيفي.ع" وأيدت حكم السجن المشدد لمدة عشرة سنوات الصادر ضده بتهمة هتك عرض قاصر.

هتك عرض قاصر

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت المتهم بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات لاتهامه بهتك عرض فتاة لم تبلغ من العمر 18 عاما بمنطقة دار السلام.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه هتك عرض المجنى عليها بالقوة والتي لم يتجاوز عمرها الثامنة عشر عام وذلك حال سيرها بالطريق العام بمفردها فاستثارت غريزته الجنسية نحوها فتولدت فى ذهنه فكرة الاعتداء عليها جنسيا.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه بعدما ظفر بها في مكان بعيدا عن أعين المارة وأطلق العنان ليده تغول على عورتها وامسك بمواطن عفتها بالطريق العام.

وعليه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشرة وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وفي السابق رفضت محكمة النقطن الطعن المقدم من متهم بالاتجار في المواد المخدرة، وأيدت حكم السجن المشدد الصادر ضد لمدة 3 سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه في التهم المنسوبة إليه.



ووجهت النيابة العامة للمتهم بحسب ما جاء بأمر الإحالة أنه أحر بقصد التعاطي جوهرا مخدرا ميثامفيتامين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز سلاحا أبيض مقص بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وعليه قضت المحكمة بمعاقة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه.