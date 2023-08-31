حشيش وحيازة سلاح .. النقض تؤيد المؤبد لمتهم بالاتجار في المخدرات

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم “إسلام.م” وأيدت حكم المؤبد الصادر ضده لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمحافظة الزقازيق.

محكمة النقض ترفض طعن متهم بالإتجار في الحشيش

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء مرسي، وعضوية كلا من المستشارين مجدي عبد الحليم، محمود عصر، رافع أنور، محمد أيمن،محمد حبيب، هاني صبري، تامر جاد، توفيق المتناوي، أحمد عبد المعز، محمد سرور، وأمانة سر خالد صلاح، إبراهيم سليم،مصطفى خالد.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق عاقبت المتهم في قضية الجناية رقم ٤١٤٠ لسنة ۲۰۲۱ مركز منيا القمح بالسجن المؤبد وتغريمه عشرين ألف جنيه عما أسند إليه من اتهامات لاتجاره في نبات الحشيش المخدر.

ووجهت النيابة العامة للمتهم بحسب ما جاء في أوراق القضة أنه حاز وأحرزجوهراً مخدرا نيات الحشيش (القنب) بقصد الإتجار في غيرالأحوال المصرح بها قانونا.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز سلاحا نارياً مشخخنا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .

كما تضمنت الاتهامات الموجه للمتهم بأمر الإحالة أنه حاز وأحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو احرازها، كما حاز وأحرزبغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً فرد خرطوش وذلك علي النحو المبين بالأوراق، كما حازوأحرز بدون ترخيص ذخائر طلقات خرطوش مما تستخدم على السلاح أنف البيان .

وعليه عاقبت المتهم المحكمة بالسجن المؤبد وتغريمه عشرين ألف جنيه عما أسند إليه من اتهامات.