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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا تعلن تقدم قواتها في اتجاه باخموت على حساب الجيش الروسي

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

أعلن قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني الجنرال أولكسندر سيرسكي اليوم الأحد تقدم قوات الدفاع الأوكرانية على محور إقليم باخموت، وتمكنها من تدمير القوة البشرية والمعدات التابعة للجيش الروسي.

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ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن سيرسكي قوله  في تصريح له  "في اتجاه باخموت، تواصل قوات الدفاع التقدم في هذا الجزء من الجبهة. ويدمر جنودنا بشكل مطرد المعدات العسكرية الروسية والقوة البشرية".

ونشر سيرسكي أيضا مقطع فيديو يظهر اللواء المنفصل ال(22) في مهمة تتضمن أداء طاقم BM-21 Grad MLRS التابع لقوات الدفاع الأوكرانية.

وبحسب (يوكرين فورم)، ضربت القوات الجوية الأوكرانية 10 مرات القوة البشرية ومجموعات المعدات للروس وثلاثة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات على مدار أمس. وذكرت هيئة الأركان العامة أن وحدات من قوات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية قصفت 6 مجموعات من القوى البشرية والأسلحة الروسية و12 نظام مدفعية في مواقع إطلاق النار ومستودعين للذخيرة ونقطتي تحكم ونظام صاروخي مضاد للطائرات.

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