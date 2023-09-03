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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشرقية للدخان تزيد إنتاجها من السجائر بنسبة 40 %

سجائر
سجائر

أعلنت الشركة الشرقية للدخان، أكبر شركة لصناعة السجائر في مصر، عن زيادة إنتاجها من السجائر بنسبة 15% في الشهر الماضي، ليصل إجمالي الزيادة إلى 40% منذ بداية العام الجاري.

احتياجات السوق المحلية 

وقال المهندس هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الزيادة تأتي في إطار الجهود المستمرة للشركة لتلبية احتياجات السوق المحلية من السجائر، وضمان وصولها إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

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وأضاف أمان أن الشركة تعمل مع الأجهزة المختلفة لرصد حركة إنتاج وتوزيع وبيع السجائر، للتأكد من حسن توزيعها ووصولها إلى المستهلكين في جميع أنحاء الجمهورية.

وكانت الشركة الشرقية للدخان قد أعلنت في وقت سابق عن زيادة أسعار السجائر بنسبة 10%، اعتبارًا من 15 مارس الجاري.

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يأتي في إطار المتابعة اليومية لحركة توزيع وبيع السجائر بالأسواق والتي تنفذها الشركة بالتعاون مع الجهات المعنية، واستكمالا للجهود الأمنية، وتجاوبا مع التزام الكثير من التجار تجاه عدم تخزين السجائر وحجبها عن المستهلكين، وبهذه الزيادة الثانية يصبح إنتاج السجائر زاد بنسبة 40%.

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