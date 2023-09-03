ساكا يقود تشكيل اَرسنال المتوقع أمام مانشستر يونايتد

يواصل اَرسنال استعدادته لمواجهة مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود بوكايو ساكا تشكيل اَرسنال أمام اليونايتد، والمقرر انطلاقها في السادسة من مساء اليوم.

تشكيل اَرسنال المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حارس المرمى: رامسديل.

الدفاع: توماس بارتي، بن وايت، ويليام ساليبا، كيويو.

الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا، تروسارد.

مواجهة قوية بين عملاق الكرة الإنجليزية

يستمر اَرسنال في استعدادته لتصحيح مساره، حيث يرغب في تحقيق الفوز على الشياطين الحمر، بعدما تعادل في المباراة الأخيرة أمام فولهام بنتيجة 2/2، حيث فاز في أول جولتين أمام نوتينجهام فورست وكريستال بالاس، ليحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط.

بينما يبحث اليونايتد عن تحقيق الانتصار على الجانرز، فقد فاز في مباراتين وخسر مباراة واحد، حيث حقق الفوز على وولفرهامبتون ونوتينجهام فورست، بينما خسر من توتنهام، ليحتل المركز الـ 10 برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن يواجه اَرسنال نظيره مانشستر يونايتد في السادسة ونصف من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل الجانرز، والتي تُذاع عبر شبكة قنوات "beIN Sports 1 HD Premium".