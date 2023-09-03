الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ساكا يقود تشكيل اَرسنال المتوقع أمام مانشستر يونايتد

اَرسنال
اَرسنال

يواصل اَرسنال استعدادته لمواجهة مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

txt

ليفربول في مهمة صعبة أمام أستون فيلا اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

ويقود بوكايو ساكا تشكيل اَرسنال أمام اليونايتد، والمقرر انطلاقها في السادسة من مساء اليوم.

تشكيل اَرسنال المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حارس المرمى: رامسديل.

الدفاع: توماس بارتي، بن وايت، ويليام ساليبا، كيويو.

الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا، تروسارد.

مواجهة قوية بين عملاق الكرة الإنجليزية

يستمر اَرسنال في استعدادته لتصحيح مساره، حيث يرغب في تحقيق الفوز على الشياطين الحمر، بعدما تعادل في المباراة الأخيرة أمام فولهام بنتيجة 2/2، حيث فاز في أول جولتين أمام نوتينجهام فورست وكريستال بالاس، ليحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط.

بينما يبحث اليونايتد عن تحقيق الانتصار على الجانرز، فقد فاز في مباراتين وخسر مباراة واحد، حيث حقق الفوز على وولفرهامبتون ونوتينجهام فورست، بينما خسر من توتنهام، ليحتل المركز الـ 10 برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن يواجه اَرسنال نظيره مانشستر يونايتد في السادسة ونصف من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل الجانرز، والتي تُذاع عبر شبكة قنوات "beIN Sports 1 HD Premium".

مواد متعلقة

محمد صلاح يُزين تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا اليوم

موعد مباراة اَرسنال ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي