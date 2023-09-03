مصباح سحري لذوي الهمم.. خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة

مرارة وقساوة الأيام، تجعل الجميع يأن من التعب، أما ذوي الهمم فيعيشون تلك المعاناة مضاعفة، فيبذلون مجهود كبير للقيام بالأمور الطبيعية، بالإضافة لما يلاقونه من الأشخص غير الأسوياء، الذي يجعلون من الإعاقة مادة للسخرية.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وتيسيرا عليهم، وكفالة لحقوقهم، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى، بطاقة الخدمات المتكاملة، مما تمثل مصباح سحري لذوي الهمم، والتي تضمن لصاحبها العديد من المميزات، وذلك وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الإنسان لذوي الاحتياجات الخاصة.

بطاقة الخدمات المتكاملة

ميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

تمكن بطاقة الخدمات المتكاملة حاملها من العديد من المميزات منها إمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، فضلا عن التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات، والإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، والحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات، والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق، والكشف المجاني في المستشفيات، والحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.

شروط الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

حدتت وزارة التضامن شروط للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، منها أن يكون المتقدم للحصول عليها مصابا بالإعاقات التالية:

- ضعف الأبصار: استهداف درجة الأبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة

- وضعف السمع يكون درجة فقد السمع 55 ديسبل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023.

- وشلل الأطفال في طرف واحد.

- الجذام

- متلازمة داون.

فقد البصر التام.

طيف التوحد،

الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

فقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف.

صغر أو كبر حجم الرأس.

ضمور العضلات.

ذوي القزامة،

الشلل الدماغي.

وزيرة التضامن

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

الدخول على الموقع الرسمي للمجالس الطبية المتخصصة

اختر قسم أخبارنا

اضغط علي أيقونة الكشف الطبي لطالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

اختر استعلام

قم بتسجيل الرقم القومي ثم اختر كلمة بحث ليظهر أمامك النتيجة

الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023

1- الإعاقات السمعية.

2- الإعاقات البصرية.

3- الإعاقات السمع بصرية.

4- الإعاقات المتعددة.

5- قصار القامة، وهم الذين يقل طولهم عن 140 سم.

6- أصحاب أمراض الدم المزمنة.

7- الهيموفيليا.

8- أصحاب الأمراض المزمنة، والتي تهدد الحياة.

9- اضطرابات التعلم التي تعوق إدراك الطفل، وفي هذه الحالة يحق للطفل الالتحاق بالمدارس الدامجة.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

- الرعاية الصحية والتأهيلية.

- التعليم والعمل.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة.

- الخصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- مزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

1- إحضار صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

2- إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

3- في حالة الأطفال صورة شهادة الميلاد والأصل للاطلاع، يجب الحضو ولي الأمر/الوصي.

4- قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية بسبب كشف طبي.

5- يجب إحضار عدد 2 صورة شخصية 4×6 وتكون حديثة للحالة.

6- الفحوصات الطبية المطلوبة في حالة الإعاقة الحركية رسم عصب ورسم عضلات للعضو المصاب.

7- في حال وجود خزل أو ضعف بالطرف يجب إحضار أشعة عادية على المفاصل.

8- في حالة وجود تيبس مفاصل أشعة مقطعية على المخ في حال وجود خزل نصفي طولي.

9- رنين مغناطيسي على المخ في حال وجود تصلب متناثر بالجهاز العصبي.