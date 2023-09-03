عاجل
السعودية.. رفع الحد الأدني للأجور لـ4 آلاف ريال
الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

بوابة الوفد الإلكترونية

 حرصُا من “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب، في بداية تعاملات اليوم الأحد، في محلات الصاغة، وذلك في ضوء ما تشهده السوق المحلية من تغيرات اقتصادية نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية والتي تؤثر على أسعاره. 

أسعار الذهب في الأسواق: 

 خلال الفترة الأخيرة شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب في أسعاره نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على الأسعار في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم: 

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم: 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2531 جنيهًا

 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2215 جنيهًا

 وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1898 جنيهًا

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1476 جنيهًا

وبلغ سعر الجنيه الذهب 17720 جنيهًا

وقد بلغ سعر الذهب على المستوى العالمي بقيمة 27 دولارًا


 

 

 

 