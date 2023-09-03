الحوار الوطني يستأنف جلساته اليوم.. حقوق الإنسان والحريات العامة على رأس محاوره

يستأنف الحوار الوطني جلساته النقاشية، اليوم الأحد، حيث تناقش لجنتا الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان والحريات العامة، عددًا من القضايا الحزبية والحريات العامة، يأتي ذلك بعد الخروج بتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني ورفعها لرئيس الجمهورية.

وتبدأ أولى جلسات الحوار الوطني لهذا الأسبوع بانعقاد لجنة الأحزاب السياسية، من الساعة 12 ظهرًا، وحتى 3 مساء، لمناقشة ملفات "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجان شؤون الأحزاب"، ومن الساعة 4 مساء إلى 7 مساء، تبدأ جلسة أخرى تستكمل ما ناقشته الجلسة الأولى في الملفات نفسها.

أجندة عمل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة

وبالتوازي مع الجلسة الثانية للجنة الأحزاب السياسية، تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، اليوم، في جلسة من الساعة 4 وحتى 7 مساء، ملف دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، أوضاع السجون (مراكز الإصلاح) ومراكز الاحتجاز (الإشراف القضائي - اللوائح المنظمة)، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.

كما تناقش اللجنة أيضًا حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات)، إضافة إلى قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.

فيما تتضمن أجندة عمل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أيضًا، العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، والتزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.

أجندة عمل المحور الاقتصادي والمجتمعي

ومن المقرر أن يتم مناقشة المحور الاقتصادي يوم الثلاثاء المقبل، حيث تناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، بينما تناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

ويختتم الحوار الوطني، أجندة جلسات هذا الأسبوع بمناقشة المحور المجتمعى يوم الخميس القادم، حيث تستأنف لجنة الثقافة والهوية الوطنية ما يتعلق بالصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية والمسرح والموسيقى والغناء، بينما تناقش لجنة الشباب "التمكين السياسي ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية".