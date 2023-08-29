ضياء رشوان: قلة الأخبار عن الحوار الوطني في الإعلام الغربي ميزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الإعلام الأجنبي في البداية لم يلتفت للحوار الوطني، لكن بعد أن بدأ الحوار يحقق نتائج؛ بدأت وسائل الإعلام الغربي تنشر أخباره، وحضر نحو 40 ممثلا لوسائل إعلام أجنبية افتتاح جلسات الحوار في 3 مايو.

وأضاف ضياء رشوان خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "حديث الأخبار" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الملاحظ في تغطية الإعلام الغربي للحوار الوطني، أنه لم يذكر أي خبر عن الحوار الوطني إلا بشكل إيجابي، بنسبة تصل إلى 90%.

قلة الأخبار عن الحوار الوطني في الإعلام الغربي ميزة

وأوضح ضياء رشوان أن قلة الأخبار عن الحوار الوطني في الإعلام الغربي ميزة، فالإعلام الغربي يبحث عن المصائب، ومادام لم يذكر الحوار الوطني فهذا يعني أن الحوار يسير في طريق صحيح.