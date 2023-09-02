طقس حار يسود المنيا والصغرى 23 درجة

تشهد محافظة المنيا، اليوم السبت 2 سبتمبر 2023، طقسًا حارا على ربوع البلاد طوال ساعات النهار، وسجلت درجات حرارة، العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 23 درجة، أي بانخفاض ثلاث درجات عن اليومين الماضيين .

وذلك بحسب تقرير الأرصاد الجوية، مع بداية شهر سبتمبر الجاري ، وجاء بتقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت طقسًا شديد الحرارة رطبً نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد، اليوم السبت ، ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وجاءت درجات الحرارة اليوم الجمعة، القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 الصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 29 درجة، المنيا العظمى 37 والمحسوسة 39 الصغرى 23 درجة.