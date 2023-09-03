مراجعة الاستعدادات النهائية لانعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع قيادات وزارة الصحة، ومديري مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، والشركات والجهات المشاركة في التنظيم، لمراجعة الاستعدادت النهائية لانعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وصول عدد من سجلوا على الموقع الإلكتروني لحضور المؤتمر الذي سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ8 آلاف شخص من مصر وباقي دول العالم.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع الاستعدادت النهائية لجميع لجان تنظيم المؤتمر، حيث اطلع الوزير على عروض تقديمية مفصلة حول استعدادات اللجنة التنفيذية للمؤتمر واللجان الفرعية الـ 8 والتي تشمل لجان (العلاقات الخارجية والمنظمات الدولية، المعرض، المالية والإدارية، التأمين الطبي، الإعلام والتواصل المجتمعي، العلاقات الداخلية، الرعاة والتسويق، العلاقات العامة والمراسم والفعاليات).

جانب من الاجتماع

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تناول مراجعة استعدادات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، خلال فعاليات المؤتمر، مؤكدًا قدرة وزارة الصحة والسكان، على اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ الاستراتيجيتين على أرض الواقع، في ظل اهتمام القيادة السياسية بمنظومة الصحة في مصر والقضية السكانية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير ناقش جدول أعمال المؤتمر، وما يتضمنه من برامج علمية، وحوارات وجلسات، حيث يتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، موضحًا أن البرنامج العلمي للزمالة المصرية يشارك في الموتمر بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخص في 31 تخصص.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع توافر كافة اللوجيستيات لبدء استقبال الوفود القادمين من خارج مصر، حيث يشارك في المؤتمر المعنيين بقضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمي، والإقليمي والوطني، وعدد من الوزراء، والسفراء، وصناع القرارات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، ووسائل الإعلام.

وفي سياق متصل، قال «عبدالغفار» إن الوزير وجه بالعمل على إطلاق حملة للصحة الإنجابية، بالتزامن مع المؤتمر وأهدافه.