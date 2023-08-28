عاجل
مصر تختتم جولة مفاوضات سد النهضة فرص عمل خالية لذوي الهمم.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة روسيا تنتقد صمت المنظمات البيئية الدولية عن تصريف اليابان مياها مُشعة
الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رغبة عراقية للاستفادة من خبرات "الصحة المصرية" فى مكافحة المخدرات

وزير الصحة
وزير الصحة

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور عدنان برهان الجحيشي رئيس لجنة مكافحة المخدرات بمجلس النواب العراقي والدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي سفير العراق بمصر والمندوب الدائم للعراق لدى جامعة الدول العربية والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل التعاون ونقل الخبرة المصرية  في مجال علاج الإدمان.

وزير الصحة والسكان يستقبل لجنة مكافحة المخدرات بمجلس النواب العراقي

txt

10 مليارات جنيه تكلفة البنية التحتية والتجهيزات للمنشآت الصحية بالإسماعيلية

txt

100 يوم صحة .. 427 ألفًا و123 خدمة في المبادرات الرئاسية بجميع التخصصات


وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول سبل الاستفادة من التجربة المصرية خاصة في القوانين والتشريعات المنظمة لبرامج مكافحة المخدرات، حيث طالب الوفد العراقي أن تطلع الجهات المعنية في مصر على قانون رقم 50 لعام 2017 المعنون "المخدرات والمؤثرات العقلية" في العراق والتعاون في إعادة صياغة القانون وإجراء المراجعات التشريعية عليه، كما طالب الوفد بالاطلاع على آخر المستجدات في قانون مكافحة المخدرات المصري، نظرًا لريادتها في صياغة التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.

 

 

 

Image
وزير الصحة يستقبل رئيس لجنة مكافحة المخدرات  بمجلس النواب العراقي
Image
وزير الصحة يستقبل رئيس لجنة مكافحة المخدرات  بمجلس النواب العراقي

 

وتابع "عبد الغفار" أن الوفد العراقي تفقد – خلال زيارته لمصر-  بعض المراكز الصحية المتخصصة في علاج الإدمان، وأطلع الوفد على آلية فحص المرضى والبرامج العلاجية المقدمة لهم، كما اطلع الوفد على خطة الوزارة في تأهيل المستشفيات والمراكز المتخصصة في علاج الإدمان وتأهيل المتعافين.

Image
وزير الصحة يستقبل رئيس لجنة مكافحة المخدرات  بمجلس النواب العراقي
Image
وزير الصحة يستقبل رئيس لجنة مكافحة المخدرات  بمجلس النواب العراقي
Image
وزير الصحة يستقبل رئيس لجنة مكافحة المخدرات  بمجلس النواب العراقي

ولفت "عبد الغفار" إلى أن الوفد العراقي حرص على الاستفادة من البرامج التدريبية التي تمنحها الوزارة للأخصائيين والمعالجين النفسيين، وطالب الوفد بعقد ورش عمل ودورات تدريبية معتمدة للمتخصصين من الجانب العراقي، مشيرا إلى أن الوزير وجه بإلحاق الكوادر الطبية منهم في زمالة علاج الإدمان والبورد العربي حتى تكون تلك الكوادر مؤهلة لقيادة منظومة التعافي.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه مسؤولي الوزارة بتنسيق الأمور الفنية في كافة الإجراءات مع الجانب العراقي من حيث البرامج التدريبية وإرسال فريق للإطلاع على المنشآت الصحية العراقية.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية والدكتورة سوزان زناتي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الصحية الخارجية، والسيدة عفت خليفة، مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية والتواصل المجتمعي، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية، وأعضاء لجنة مكافحة المخدرات بمجلس النواب العراقي.
 

Image
Image
Image
وزير الصحة يستقبل رئيس لجنة مكافحة المخدرات  بمجلس النواب العراقي
Image
وزير الصحة يستقبل رئيس لجنة مكافحة المخدرات  بمجلس النواب العراقي
Image
وزير الصحة يستقبل رئيس لجنة مكافحة المخدرات  بمجلس النواب العراقي
Image
وزير الصحة يستقبل رئيس لجنة مكافحة المخدرات  بمجلس النواب العراقي


 

...

مواد متعلقة

10 مليارات جنيه تكلفة البنية التحتية والتجهيزات للمنشآت الصحية بالإسماعيلية

الرعاية الصحية: 310 آلاف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي بمركز طب أسرة حي السلام

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التأمين الصحي الشامل أحدث طفرة نوعية في مصر

تقديم 2 مليون خدمة طبية بمجمع الإسماعيلية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

100 يوم صحة .. 427 ألفًا و123 خدمة في المبادرات الرئاسية بجميع التخصصات

عبدالغفار يحيل مخالفات مستشفى الزيتون للتحقيق العاجل ويوجه بسرعة تلافي أوجه القصور

مصر الجديدة للصحة النفسية.. نموذج العمل ببرنامج خفض الضرر

ورش عمل لمقدمي الخدمة الصحية لدعم المرأة والطفل بالإسماعيلية وبورسعيد