الأهلي يرفع عقد محمد الشناوي بعد مباراة السوبر الأفريقي

استقر مسؤولو النادي الأهلي على تعديل وتمديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في الفترة القادمة بعد رفض العديد من العروض الخليجية التي وصلته مؤخراً.

واتفقت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق على تعديل وتمديد عقده عقب مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر في السعودية وزيادة الراتب السنوي له في الفترة القادمة ليصل إلى 17 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وفي سياق متصل حسم جهاز الكرة في صفوف النادي الأهلي موقفه من الأنباء التي تتردد بشأن الدخول في مفاوضات مع الغاني باتريك إجيميانج مهاجم فريق شارلوت الأمريكي.

الأهلي لم يفاوض باتريك إجيميانج

وأكد مصدر في القلعة الحمراء أن النادي لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب أو إدارة فريقه خلال الفترة الماضية"

وأضاف المصدر: " الحديث عن وجود مفاوضات مع الأهلي مع مهاجم شارلوت الأمريكي، ربما محاولة من جانب وكيل أعماله لتسويق اللاعب وربط اسمه بالقلعة الحمراء ".

واختتم: " تحركات الأهلي مستمرة خلال الوقت الحالي بين الخطيب وكولر، لحسم صفقة المهاجم الجديد ".