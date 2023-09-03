موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم والقناة الناقلة

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية إلى ملعب إستاد الإمارات مساء اليوم الأحد من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين أرسنال ومانشستر يونايتد في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتحمل مواجهات أرسنال ومانشستر يونايتد دائمًا جانبًا من القوة والندية نظرًا للصراع التاريخي الكبير بين الفريقين، حيث يبحث كل منهما عن تحقيق فوز معنوي في مواجهة اليوم وحسم النقاط الثلاثة.

ويبحث فريق أرسنال عن العودة لطريق الانتصارات بعد التعادل في الجولة السابقة مع فولها، ويحتل المدفعجية المركز السادس في جدول ترتيب الدوري رصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل.

على الجانب الأخر يدخل فريق مانشستر يونايتد المواجهة وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط حصدها من 3 مواجهات، بواقع انتصارين وهزيمة في الدوري حتى الآن.

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد اليوم في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:30 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium الحاصلة على حقوق نقل الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط، كما ستنقل عبر قناة Sky Sports Main Event UK.