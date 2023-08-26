التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق أرسنال مساء اليوم، نظيره فولهام، على ىملعب الإمارات، بالجولة الثالثة التى تجمع الفريقين، فى اطار منافسات مسابقة الدورير الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: رامسديل.

في خط الدفاع: زينيتشينكو، ويليام ساليبا، بين وايت، توماس بارتي.

في خط الوسط: مارتين أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

في الهجوم: جابريل مارتينيلي، إدي نيكيتياه، بوكايو ساكا.

تشكيل فولهام المتوقع لمباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: لينو.

في خط الدفاع: تيتي- عيسى ديوب- ريم- روبينسون.

في خط الوسط: ريد- لوكيتش- بيريرا

في الهجوم: هاري ويلسون- خيمينيز- بوبي ريد.

موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ويتقابل فريق أرسنال أمام نظيره فولهام فى تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

ترتيب الدوري الإنجليزي