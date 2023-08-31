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الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أرسنال الإنجليزي في مجموعة سهلة بدوري الأبطال

أرسنال الإنجليزي
أرسنال الإنجليزي

أسفرت فعاليات قرعة مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا عن تواجد فريق أرسنال الإنجليزي العائد للمشاركة بأمجد البطولات القارية ، في المجموعة الثانية.

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برشلونة في مجموعة متوازنة بدوري أبطال أوروبا

وتواجد أرسنال بالمجموعة إلى جوار أشبيلية الإسباني ، آيندهوفن الهولندي ولانس الفرنسي.

وجاء تصنيف الأندية المشاركة في البطولة كما يلي :

المستوى الأول: مانشستر سيتي - إشبيلية - برشلونة - نابولي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - بنفيكا - فينورد
المستوى الثاني: ريال مدريد - مانشستر يونايتد - إنتر ميلان - بورسيا دورتموند - أتلتيكو مدريد - لايبزيج - بورتو - آرسنال.
المستوى الثالث: شاختار دونيتسك - سالزبورج - ميلان - سبورتينج براجا - آيندهوفن - لاتسيو - ريد ستار بلجراد - كوبنهاجن.
المستوى الرابع: يونج بويز - ريال سوسييداد - جالطة سراي - سيلتك - نيوكاسل - يونيون برلين - أنتويرب - لانس .
 

وتأتي مواجهات البطولة بالمواعيد كاملة على النحو التالي :

الجولة الأولى: 19-20 سبتمبر.
الجولة الثانية: 3-4 أكتوبر.
الجولة الثالثة: 24-25 أكتوبر
الجولة الرابعة: 7-8 نوفمبر.
الجولة الخامسة: 28-29 نوفمبر
الجولة السادسة والأخيرة: 12-13 ديسمبر.

دور الـ 16
١٣ و ١٤ و ٢٠ و ٢١ فبراير ٢٠٢٤ ( مباريات الذهاب ) 
٥ و ٦ و ١٢ و ١٣ مارس ٢٠٢٤  ( مباريات العودة ) 

الدور ربع النهائي
٩ و ١٠ أبريل ٢٠٢٤  (مباريات الذهاب ) 
١٦ و ١٧ أبريل ٢٠٢٤  ( مباريات العودة ) 

الدور نصف النهائي
٣٠ أبريل ٢٠٢٤ و ١ مايو ٢٠٢٤ ( مباراتي الذهاب )

٧ و ٨ مايو ٢٠٢٤  ( مباراتي العودة )
 

المباراة النهائية  للبطولة المقرر إقامتها  في لندن  على ملعب ويمبلي .
١ يونيو ٢٠٢٤

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