بونو وميتروفيتش يحرمان الاتحاد من فك عقدة الهلال

حرم ياسين بونو والكسندر ميتروفيتش ثنائي الهلال الجديد، اتحاد جدة من فك عقدة “الزعيم”، بعد تألقهما في لقاء الكلاسيكو.

وحسم الهلال كلاسيكو السعودية على حساب اتحاد جدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في إطار الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي.

بونو وميتروفيتش كانا لهما دورًا بارزًا في حسم الكلاسيكو، ذلك من خلال التصديات العديدة للحارس المغربي الذي كان بمثابة جدار صخري أمام هجمات الاتحاد وزاد عن مرماه بباسلة واضحة ونال استحسان الجماهير المتواجدة في مدرجات استاد عبدالله الفيصل، على الرغم من استقباله ثلاثة أهداف في الشوط الأول، وأحيا المهاجم الصربي آمال الزعيم مرة أخرى في المباراة بعد تسجيله هاتريك والعودة إلى نقطة الصفر قبل أن يضع سالم الدوسري بعد ذلك الفصل الأخير بهدف الحسم.

عقدة مستمرة

حال بوبو وميتروفيتش من فك الاتحاد لعقدة الهلال المستمرة لنحو سبع سنوات، إذ لم يحقق “العميد” سوى انتصار وحيد فقط خلال هذه المدة على “الزعيم” وكان يمني النفس في كسر العقدة في ظل الصفقات التاريخية التي أبرمها في الميركاتو الصيفي ولكنه أخفق مجددًا.

والتقى الاتحاد مع الهلال في 19 مباراة منذ 2017 واستطاع “الزعيم” في تحقيق الفوز في 13 مباراة والتعادل في خمس مواجهات مقابل انتصار وحيد للعميد.

وألحق الهلال أول خسارة بمنافسه الاتحاد في الدوري السعودي لهذا الموسم وخطف صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة واكتفى الاتحاد بالوصافة بفارق نقطة منتظرًا ما ستسفر عنه مباراتي الأهلي والتعاون في نفس الجولة كونهما يهددان وصافة العميد.

ويحل الاتحاد ضيفا على الأخدود، يوم الخميس المقبل، في الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودي، بينما يستقبل الهلال جاره الرياض في اليوم التالي بنفس الجولة.