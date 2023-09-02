هيثم عرابي رئيساً تنفيذياً لنادي مودرن فيوتشر

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس تعيين هيثم عرابي رئيس تنفيذي لنادي مودرن فيوتشر ضمن خطة عمل متطورة للمرحلة القادمة.

وكان هيثم عرابي قد تولي سابقاً مسئولية المدير الرياضي لنادي أسوان ومدير التعاقدات بالنادي الأهلي.

مختار مختار يعلق على مواجهة الأهلي مع سيمبا في السوبر الأفريقي

علق مختار على قرعة دوري السوبر الأفريقي ووقوع النادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني، وأكد نجم الأهلي السابق أن مواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي البطولة لن تكون صعبة.

وأوضح: "سيمبا التنزاني هو اللي قلقان من مواجهة الأهلي، ولكن أنا شايل هم مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي".

وتابع: "الأهلي قادر على الفوز على أي فريق في أفريقيا ولكن حسابتنا بتختلف قبل مواجهة فريق صن داونز دائما".

وتحدث مختار على ملف مهاجم الأهلي الجديد واحتراف محمد شريف في الدوري السعودي، وأكد أن الأهلي فريق متكامل وقادر على تعويض عدم التعاقد مع مهاجم جديد ولكن بشكل مؤقت.

وواصل مختار مختار معلقًا على احتراف محمد شريف: "لاعب جيد والاحتراف في الدوري السعودي سيساهم في تطوير مستواه".