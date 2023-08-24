بوبو يتراجع عن هجومه على فيوتشر (صورة)

تراجع محمد رضا بوبو نجم فريق بيراميدز عن تصريحاته السابقة التي هاجم فيها إدارة فيوتشر “ناديه السابق” لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

ونشر بوبو توضيحاً عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قال فيه: “ للتوضيح.. حابب اقول ان سوء التفاهم دة كان سببه شخص شغال فى النادي وصلي معلومات غلط كان قاصد منها يوقعني مع ادارة النادي المحترمة لكن هو اتعاقب و بعد التواصل مع الناس الكبيرة المحترمة اللي بتدير النادي ”.

وأضاف: “ اتأكدت ان الكلام اللي اتقالي ملوش اساس من الصحة و انا بكن كل الاحترام للنادي و بشكرهم على الفترة اللي قضتها معاهم و من يوم ما دخلت النادي لحد ما خرجت و انا واثق فى الناس الكبيرة دي و الموضوع انتهي تمامًا ”.