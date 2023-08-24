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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بوبو يتراجع عن هجومه على فيوتشر (صورة)

محمد رضا بوبو لاعب
محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز

تراجع محمد رضا بوبو نجم فريق بيراميدز عن تصريحاته السابقة التي هاجم فيها إدارة فيوتشر “ناديه السابق” لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

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بوبو يفتح النار على أحد مسئولي فيوتشر

ونشر بوبو توضيحاً عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قال فيه: “ للتوضيح.. حابب اقول ان سوء التفاهم دة كان سببه شخص شغال فى النادي وصلي معلومات غلط كان قاصد منها يوقعني مع ادارة النادي المحترمة لكن هو اتعاقب و بعد التواصل مع الناس الكبيرة المحترمة اللي بتدير النادي ”.

وأضاف: “ اتأكدت ان الكلام اللي اتقالي ملوش اساس من الصحة و انا بكن كل الاحترام للنادي و بشكرهم على الفترة اللي قضتها معاهم و من يوم ما دخلت النادي لحد ما خرجت و انا واثق فى الناس الكبيرة دي و الموضوع انتهي تمامًا ”.