بوبو يفتح النار على أحد مسئولي فيوتشر

فتح محمد رضا بوبو المنتقل حديثا إلى صفوف بيراميدز، النار على أحد مسؤولي ناديه السابق، فيوتشر بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وسرد بوبو كواليس أيامه الأخيرة في نادي فيوتشر ومحاولته الحصول على مستحقاته المالية البالغة 4 ملايين جنيه وفقا لحديثه.

وانضم بوبو إلى بيراميدز بجانب محمود مرعي ومهند لاشين في الانتقالات الحالية، ليدافع عن ألوان السماوي في الموسم المقبل محليا وقاريا في دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت رسالة بوبو على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك كالتالي :

"لم أعد أستطيع الصبر أكثر من ذلك، حتى إذا كانت العواقب كثيرة، أهم شيء أن أخمد النار التي بداخلي، وربنا موجود وسيأتي بحقي".

"تلقيت اتصالًا بعد رحيلي عن فيوتشر لكي أوقع على الاستغناء الخاص بي وذهبت إلى النادي، وطُلب مني بعد ذلك أن أوقع على مخالصة بجانب الاستغناء، رفضت مبدئيًا لأنني لدي مستحقات تبلغ 4 ملايين و200 ألف جنيه، أنهيت الجلسة بتوقيعي الاستغناء فقط".

"تلقيت اتصالًا بعد ذلك من أحد الأشخاص الذي وعدني بصرف مستحقاتي مقابل التوقيع على المخالصة وزملائي الراحلين عن الفريق أيضًا، وأكد لي أننا سنحصل على مستحقاتنا عن طريق شيك بعملة الدولار، فعلنا ذلك بالفعل ولم نتوقع أي نية سيئة".

"فوجئنا بصرف مستحقات جميع اللاعبين في الفريق عدا الثلاثي المذكور وثلاثي آخر رحل على سبيل الإعارة، تواصلت مع الشخص الذي وعدني بالحصول على مستحقاتي، ماطل وأجل المواعيد وحتى الآن لم أحصل على أموالي".

"حسبي الله ونعم الوكيل في أي شخص أهدر حقي ومجهودي الذي بذلته لمدة عامين، من مشاركات في إفريقيا وتحقيق المركز الرابع في الدوري على مدار موسمين، بالإضافة إلى تحقيق بطولة

"ضُحي بي وزملائي، على الرغم من أننا أخرجنا النادي من أزمته مقابل رحيلنا بمبلغ مالي كبير، لم أرحل مجانًا أو لم أساهم مثلُا في كل ما تحقق لكي يُهدر حقي".

"كلامي سيضايق بعض الأشخاص لكن هذه الحقيقة، ولم أخف من شيء في حياتي، لكن (ازاي بتعرف تحط دماغك على المخدة وانت واكل حقي)".

"أنا شقيت لكي أجمع رقم مالي مثل هذا، ومقابل هذا مطلوب مني بمنتهى السهولة أن أفرط في حقي، ربنا سيجلب لي حقي أضعافًا لأنني لم أقصر في شيء".