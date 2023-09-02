عاجل
شاهد.. البناني يتفقد مقر تلقي طلبات المرشحين لانتخابات الزمالك غضب الجمهور بعد تقبيل محمود العسيلي يد تامر حسني "ليه بياخد البركه"
الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأرصاد السعودية تصدر إنذار أحمر وتحذر من أمطار غزيرة وسيول

أمطار غزيرة بالسعودية
أمطار غزيرة بالسعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريره اليومي عن الطقس في المملكة، حيث حذر المواطنين من سوء الطقس غدًا، وسط هطول أمطار على المدينة المنورة اليوم السبت.

 

txt

السعودية تُعلن وفاة الأمير جلوي بن عبد الله

txt

كل ما تريد معرفته عن وظائف وزارة الخارجية السعودية 1445

إصدار إنذار أحمر

وأصدر المركز إنذار أحمر  بأمطار غزيرة وجريان سيول وإنعدام في الرؤية في مكة المكرمة والباحة وعسير والمدينة المنورة والجازان، داعيًا المواطنين في هذه المناطق لعدم الخروج نظرًا لشدة سوء الأحوال الجوية.

وحذرت الأرصاد السعودية من اضطراب حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وسط هطول أمطار على المدينة المنورة، تباينت ما بين متوسطة إلى غزيرة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار، وفق ما نشر بوكالة الأنباء السعودية «واس».

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات «الحناكية والمهد ووداي الفرع»، بدأت في حوالي الساعة 1 ظهراً، وتستمر حتى الساعة 9 مساء اليوم.

أما عن حالة الطقس التي تشهدها المدينة المنورة خلال الأيام المقبلة، فقد كشف المركز الوطني للأرصاد أنها ستشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يسود طقس مشمس غدًا، وتصل درجة الحرارة العظمي إلى 42 درجة مئوية والصغرى 28 درجة.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

ماهي تخصصات وظائف وزارة الخارجية السعودية لعام 1445

خطوة بخطوة.. كيفية التقديم في وظائف وزارة الخارجية السعودية لعام 1445

وزارة الخارجية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة (تفاصيل)

رئيس الاتحاد الأوروبي يرد على مشاركة الأندية السعودية في دوري الأبطال