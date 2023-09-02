الأرصاد السعودية تصدر إنذار أحمر وتحذر من أمطار غزيرة وسيول

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريره اليومي عن الطقس في المملكة، حيث حذر المواطنين من سوء الطقس غدًا، وسط هطول أمطار على المدينة المنورة اليوم السبت.

إصدار إنذار أحمر

وأصدر المركز إنذار أحمر بأمطار غزيرة وجريان سيول وإنعدام في الرؤية في مكة المكرمة والباحة وعسير والمدينة المنورة والجازان، داعيًا المواطنين في هذه المناطق لعدم الخروج نظرًا لشدة سوء الأحوال الجوية.

وحذرت الأرصاد السعودية من اضطراب حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وسط هطول أمطار على المدينة المنورة، تباينت ما بين متوسطة إلى غزيرة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار، وفق ما نشر بوكالة الأنباء السعودية «واس».

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات «الحناكية والمهد ووداي الفرع»، بدأت في حوالي الساعة 1 ظهراً، وتستمر حتى الساعة 9 مساء اليوم.

أما عن حالة الطقس التي تشهدها المدينة المنورة خلال الأيام المقبلة، فقد كشف المركز الوطني للأرصاد أنها ستشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يسود طقس مشمس غدًا، وتصل درجة الحرارة العظمي إلى 42 درجة مئوية والصغرى 28 درجة.

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