السعودية تُعلن وفاة الأمير جلوي بن عبد الله

أعلن الديوان الملكي في السعودية في بيان اليوم السبت، وفاة الأمير جلوي بن عبد الله بن عبد العزيز بن سعود آل جلوي آل سعود.

وذكر الديوان أنه سيصلى عليه يوم غدٍ الأحد بعد صلاة العصر مباشر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وفي نهاية البيان دعا الديوان الملكي السعودي لصاحب السمو، أن يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

ولم يتم الكشف عن سبب وفاته حتى الآن.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود.

وفي سياق آخر، اعلن المركز الوطني للأرصاد بالسعودية ، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت المدينة المنوّرة والأحساء والخرج 45 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.

ووفق صحيفة سبق السعودية؛ فقد بين المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: المدينة المنوّرة والخرج والأحساء 45 مئوية، والرياض 44 درجة، وكل من: مكة المكرّمة والدمام والصمان والعلا وحفر الباطن 43 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليها أبها 18 درجة، والباحة 20، والقريات وطريف 22 درجة، وتبوك وسكاكا 24 مئوية، ثم عرعر وحائل والطائف ورفحاء 25 مئوية.

وسجّلت السودة والوجه وأبها والباحة وجازان وينبع أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: