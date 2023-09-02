مطار الغردقة الدولى يجتاز مراجعة

«SGS» لتطبيق نظام الإدارة المتكامل «IMS»

نجح مطار الغردقة الدولى اجتياز المراجعة السنوية التى قامت بها الجهة المانحة SGS لنظام الإدارة المتكامل IMS وذلك طبقا للمواصفات القياسية 9001 ISO لسنة 2015 لنظام إدارة الجودة، ISO 14001 لسنة 2015 لنظام إدارة البيئة وISO 45001 لسنة 2018 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

وبهذه المناسبة قام الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بزيارة لمطار الغردقة الدولى قام خلالها بجولة تفقدية بالمطار حيث قام بالمرور على منطقة التوسعات بصالة السفر الداخلية بمبنى الركاب ٢ وصالة VIP، مشروع مبنى الركاب ١، مشروع الاستندات الجديد بمبنى الركاب ١، مشروع الكاميرات بمنطقة تفتيش السيارات كما تفقد منطقة الإجراءات والتفتيش للوقوف على سير العمل والعاملين أثناء إجراءات السفر والوصول.

وفى هذا السياق، أشار الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات إلى أن حصول مطار الغردقة الدولى على هذا الاجتياز جاء فى ضوء حرص الشركة على التطوير المستمر فى مختلف المطارات المصرية من أجل تطبيق أحدث نظم الإدارة العالمية وصولاً لأعلى جودة من الخدمات المقدمة للركاب مع الإلتزام بالتوافق البيئى ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية؛ يأتى ذلك من خلال تحديد التحديات والمخاطر فى مختلف الأنشطة المطار وكيفية السيطرة عليها من خلال اتباع الأسلوب الأمثل مع تحديد الفرص المتاحة وسبل استغلالها.

جدير بالذكر أن مطار الغردقة الدولى قد حظى بإشادة كبيرة من الجهة المانحة فى ضوء التطوير المستمر والجهود الواضحة المبذولة من قبل إدارة المطار والعاملين به من أجل الحفاظ على التوافق مع المواصفات القياسية العالمية.