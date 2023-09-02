العراق.. حظر تجوال في كركوك بعد اشتباكات مع قوات الأمن

أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، مساء اليوم السبت، فرض حظر تجوال في المحافظة وغلق مداخلها ومخارجها على خلفية التوترات.

وذكر بيان للقيادة "نوجه كل المواطنين بالتوجه إلى محلات سكنهم وإخلاء الشارع وعدم الانجرار تحت الشعارات والأقاويل الزائفة".

وأضاف البيان، "ستقوم قيادة الشرطة بكل توابعها بتطبيق حظر تجوال في كل أرجاء المدينة يرجى الالتزام تجنباً للمساءلة القانونية.

من جانبه، وجه القائد العام للقوات المسلحة بالعراق محمد شياع السوداني، القوات الأمنية في محافظة كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة.

كما شدد السوداني على أن تكون هذه القوات بالحزم في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية.

ووجه بفرض حظر التجوال في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق.

توتر أمني وإطلاق نار على متظاهرين أكراد

يذكر أن محافظة كركوك شهدت مساء اليوم السبت، توترًا أمنيًا بين متظاهرين والقوات الأمنية.

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن القوات الأمنية أطلقت النار على متظاهرين أكراد يطالبون بإعادة فتح طريق كركوك-أربيل، ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة 3 آخرين.

وذكر تلفزيون "(كردستان 24" أن المظاهرة اندلعت احتجاجاً على قيام "أنصار" للحشد الشعبي بإغلاق الطريق.

كما قال إن قطع الطريق جاء احتجاجاً على استعادة الحزب الديمقراطي الكردستاني لمقراته في كركوك.

جاء ذلك بعد أيام من قيام مواطنين مناصرين للحشد الشعبي بإغلاق الطريق الواصل بين المحافظتين احتجاجاً على إخلاء مقر عمليات كركوك (مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني سابقاً) وتسليمه للحزب.

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