عاجل
د. عبدالسند يمامة: اعتراضات البعض على ترشحي لانتخابات الرئاسة يحتاج لتحليل نفسي (فيديو) عبدالسند يمامة: كنت المصري الوحيد ضمن فريق العمل في قضية أحداث 11 سبتمبر عبدالسند يمامة: الإخوان توغلوا في لجنة وضع الدستور برئاسة حسام الغرياني
السبت 02 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العراق.. حظر تجوال في كركوك بعد اشتباكات مع قوات الأمن

احتجاجات في كركوك
احتجاجات في كركوك

أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، مساء اليوم السبت، فرض حظر تجوال في المحافظة وغلق مداخلها ومخارجها على خلفية التوترات.

 

txt

العراق.. مواجهات مع قوات الأمن بكركوك تودى بحياة شخص وإصابة 3 آخرين

txt

السوداني يضع حجر أساس مشروع الربط السككي بين العراق وإيران

 وذكر بيان للقيادة "نوجه كل المواطنين بالتوجه إلى محلات سكنهم وإخلاء الشارع وعدم الانجرار تحت الشعارات والأقاويل الزائفة".

وأضاف البيان، "ستقوم قيادة الشرطة بكل توابعها بتطبيق حظر تجوال في كل أرجاء المدينة يرجى الالتزام تجنباً للمساءلة القانونية.

 

من جانبه، وجه القائد العام للقوات المسلحة بالعراق محمد شياع السوداني، القوات الأمنية في محافظة كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة.

كما شدد السوداني على أن تكون هذه القوات بالحزم في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية.

ووجه بفرض حظر التجوال في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق.

 

توتر أمني وإطلاق نار على متظاهرين أكراد

يذكر أن محافظة كركوك شهدت مساء اليوم السبت، توترًا أمنيًا بين متظاهرين والقوات الأمنية.

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن القوات الأمنية أطلقت النار على متظاهرين أكراد يطالبون بإعادة فتح طريق كركوك-أربيل، ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة 3 آخرين.

وذكر تلفزيون "(كردستان 24" أن المظاهرة اندلعت احتجاجاً على قيام "أنصار" للحشد الشعبي بإغلاق الطريق.

كما قال إن قطع الطريق جاء احتجاجاً على استعادة الحزب الديمقراطي الكردستاني لمقراته في كركوك.

جاء ذلك بعد أيام من قيام مواطنين مناصرين للحشد الشعبي بإغلاق الطريق الواصل بين المحافظتين احتجاجاً على إخلاء مقر عمليات كركوك (مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني سابقاً) وتسليمه للحزب.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا

مواد متعلقة

العراق يُعلن انفجار قنبلة على جسر لعبور المُشاة في أربيل

أمريكا ترحب بمحاسبة قاتلي أحد مواطنيها في العراق

خبير أمني: "داعش تعتمد على تهريب الآثار كمصدر للتمويل في العراق وسوريا"

وفد برلمان العراق يزور أحد المراكز العلاجية النموذجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان