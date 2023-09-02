الأديب يوسف القعيد يكشف رد فعل نجيب محفوظ لحظة فوزه بجائزة نوبل

قال الروائي والأديب يوسف القعيد، إن الراحل نجيب محفوظ يتسم بخفة الدم، عكس رواياته التي تحتوي على أشجان عديدة ولكنها تعبر عن الواقع الذي كان يعيشه الكاتب العالمي.

وروى يوسف القعيد اللحظات الأولى لفوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل، قائلاً: «زوجته دخلت عليه الغرفة تصحيه تقوله انت فوزت بجائزة نوبل، ليرد عليها بطلي تخاريف، قالت له لا سفير السويد برا تعالي وأتأكد وجه يبلغك الخبر قبل الإعلان الرسمي».

وتابع: لا يوجد كاتب أو روائي في الجيل الحالي قادر على الفوز بجائزة نوبل، كما أن الكتابة الروائية بعد جيل الستينات لم تعد بنفس المستوى، وفوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل كان نقلة للأدب العربي بصورة كاملة.

وأوضح يوسف القعيد، أن مصر العاصمة الروحية للأدب في العالم العربي، مشيرًا إلى أن «إبراهيم عبد المجيد، هالة البدري»، من أبرز الكتاب في الجيل الحالي، ويمكن أن نستبشر خيرا في حصولهم على جوائز عالمية.

وأفاد: المناخ الثقافي والمجتمع في مصر سببا في تراجع الأدب، موضحًا أن رواية أولاد حارتنا لـ نجيب محفوظ تسببت في ضجة كبيرة وقت إصدارها

حقيقة الخلاف بين الرئيس وأديب نوبل

كشف الأديب يوسف القعيد تفاصيل ما أشيع عن وجود خلاف بين جمال عبد الناصر والأديب الراحل نجيب محفوظ الحاصل على جائزة نوبل.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن خالد جمال عبد الناصر، تواصل معه خلال مرض نجيب محفوظ طالبا زيارته.

وأكد أنه لم يستطع إعطاء ميعاد لخالد عبد الناصر قبل الرجوع إلى نجيب محفوظ، موضحا أن الأديب الراحل نجيب محفوظ أبدى ترحيبا غير عاديا بطلب خالد جمال عبد الناصر لزيارته.

واستطرد الأديب يوسف القعيد، أن خالد جمال عبد الناصر قال إن والده كان يشتري كل رواية جديدة تصدر عن نجيب محفوظ بعدد أفراد الأسرة ليتم مناقشتهم والحديث عنها سويا.

وأشار إلى أن الأديب الراحل نجيب محفوظ دعا خالد جمال عبد الناصر، ليكون موجود بشكل دائم في الندوة التي كان يتم عقدها في فرح بوت بشكل دوري في الجيزة.

وأضاف أن السينما كانت شديدة الأهمية بالنسبة للأديب الراحل نجيب محفوظ وأساسية في حياته، موضحا أن فيلم خلي بالك من زيزو من الأعمال المأخوذة من رواية نجيب محفوظ وحقق نجاحا كبيرا في ذلك الوقت وبقى في السينما عدة أسابيع.

ضد الإخوان على طول الخط

وأوضح يوسف القعيد، أن الأديب الراحل نجيب محفوظ كان ضد الإخوان على طول الخط، ولم يعش تجربتهم الرديئة في الحكم بل مات قبلهم بـ 9 سنوات.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أكبر خطر على مصر هو لعب الإخوان أي دور في مصر وليس مجرد حكمها.

ولفت إلى أن الإخوان خلال فترة حكمهم لمصر، قالوا إن سيد قطب أول من بشر بنجيب محفوظ، موضحا أن هذا صحيح ولكن قبل أن يتبنى مشروع الجماعة الذي يرفض الأدب والسينما.

واستطرد الأديب يوسف القعيد، أن نجيب محفوظ كان ضد خلط الدين بالحكم، لأنهما قضيتان مختلفتان ولا علاقة لهما ببعض، مؤكدا أن نجيب محفوظ تعرض لعملية اغتيال فاشلة بسبب روايته أولاد حارتنا.

