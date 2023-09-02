السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الآلاف يتظاهرون في النيجر للمطالبة برحيل القوات الفرنسية

احتجاجات النيجر
احتجاجات النيجر

شارك أعضاء من المجلس العسكري الحاكم في النيجر، اليوم السبت، مع آلاف المحتجين في تظاهرة بمحيط القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي، للمطالبة برحيل القوات الفرنسية.

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احتجاجات ضخمة في النيجر تُطالب برحيل القوات الفرنسية

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بيان أمريكي فرنسي حول التسوية الدبلوماسية في النيجر

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في محيط القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي، كما مر العديد من القادة الأمنيين والعسكريين من أمام القاعدة العسكرية الفرنسية لإظهار الالتحام والتوافق بشأن مطلب رحيل القوات الفرنسية، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وستنتهي غدا الأحد 3 سبتمبر المهلة التي منحها المجلس العسكري لفرنسا لسحب قواتها من البلاد.

ولا توجد مؤشرات حتى الآن على أن فرنسا ستسحب قواتها من النيجر، وهو ما قد يؤدي بالمحتجين إلى اقتحام القاعدة المترامية الأطراف، والتي تضم آلاف الجنود الفرنسيين.

ومنذ انقلاب 26 يوليو، ظهر مطلب رحيل السفير والقوات الفرنسية عن النيجر، وهو الأمر الذي ترفضه باريس حتى الآن.

وكانت النيجر سحبت الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه وطلبت منه "مغادرة" البلاد، بموجب أمر من وزارة الداخلية صدر الخميس وقرار من المحكمة العليا في نيامي الجمعة.

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، بعمل إيتيه، مشيرا إلى أنه لا يزال موجودا في السفارة في نيامي.

 

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