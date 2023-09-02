بيان أمريكي فرنسي حول التسوية الدبلوماسية في النيجر

أكد وزيرا الدفاع الأمريكي والفرنسي، أهمية الحل الدبلوماسي في النيجر، وشددا على ضرورة استمرار الاتصالات مع النيجريين للتسوية في بلادهم، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، صباح اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ووزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو بحثا هاتفيا الوضع الأمني ​​في النيجر والتطورات الأخيرة في غرب إفريقيا.

حل دبلوماسي في النيجر

وأضاف أن "الوزيرين أكدا أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي في النيجر، وشددا على ضرورة استمرار الاتصالات مع النيجريين والشركاء الإقليميين".

واستولى جيش النيجر على السلطة في الـ26 من يوليو الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

وهدد المجلس العسكري بقيادة تياني بتقديم الرئيس المخلوع للقضاء، ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد في حال تدخل مجموعة "إيكواس" عسكريا في النيجر.

ودانت دول "إيكواس" هذا التهديد وقالت إنه استفزازي، ويتناقض مع الإرادة الممنوحة للسلطات العسكرية لجمهورية النيجر، لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية.