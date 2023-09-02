إغلاق المحال في باكستان بسبب إضراب العمّال (شاهد)

أضرب العمال في باكستان، اليوم السبت، عن العمل مع استمرار ارتفاع تكاليف الكهرباء وأسعار الوقود.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية “يورو نيوز عربي”، اليوم السبت، لحظة إغلاق المحال التجارية في باكستان بسبب إضراب العمّال

وأغلقت معظم أسواق الجملة والتجزئة في كراتشي ولاهور وبيشاور.

وارتفعت أسعار الكهرباء في باكستان بسبب ارتفاع أسعار النفط المستورد وانخفاض قيمة الروبية مقابل الدولار.

وتعتمد البلاد بشكل كبير على النفط المستورد لتوليد الطاقة.

كما قامت الحكومة بزيادة معدلات الضرائب وخفضت عدد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الكهرباء المدعومة بموجب اتفاقية تم توقيعها مؤخرًا مع صندوق النقد الدولي.