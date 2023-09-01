عماد البناني يرد على اتهامه بالإنتماء إلى الأهلي

رد عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، على ما تردد في الأونة الأخيرة بأنه ينتمي إلى النادي الأهلي.

وكان جماهير وأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، طالبت برحيل عماد البناني عن إدارة النادي بسبب انتمائه إلى القلعة الحمراء.

وقال عماد البناني خلال تصريحات تليفزيونية، أعمل في المجال الرياضي منذ 40 عاما وكنت حريصا على الحياد خلال فترة عملي، ولست عضوا عاملا في ناديي الأهلي أو الزمالك حتى أكون مشجعا متعصبا، أنا رجل حيادي ولا أنتمي لأحد، لأني أعمل في حقل الشباب والرياضة، والعمل يقتضي مني الحياد دائما".

وأضاف “ أعضاء الجمعية العمومية شاهدوا ما قدمناه خلال الأيام القليلة الماضية، ولجان محايدة سوف تتولى الإشراف على أوراق الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، وسوف يكون هناك تنقية لعضويات نادي الزمالك، وسوف نتخذ خطوات احترازية بشأن الجمعية العمومية لضمان قانونية الانتخابات القادم”.

وواصل “ تنقية العضويات سيتمثل في الكشف على وجود أي عوار في العضويات الموجودة، ومدى أحقيتها في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، وهناك عضويات سليمة وأخرى غير سليمة وهو ما سوف يعلن خلال الأيام القادمة”.

وأتم تصريحاته “لولا تكليف الدولة لي بمهمة المدير التنفيذي ما كنت لأقبلها، والرياضة المصرية ليس لها معنى بدون القطب الكبير نادي الزمالك، ولا أستطيع الخروج من النادي بسبب مظاهرة حب وشكر لي من أعضاء الجمعية العمومية ”.