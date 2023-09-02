نشرة الحوادث|القبض على تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.. وضبط 3 تجار سلاح ببني سويف

يرصد موقع الوفد خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم السبت وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاء الأخبار على النحو التالي.

القبض على تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية المعينة بتأمين طريق القاهرة الفيوم الصحراوى بمحافظة الفيوم من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بالفيوم وذلك حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

واعترف المتهمين أثناء مواجهتهم بحيازة المبالغ المالية بقصد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأمن يضبط تاجر بحوزته 196 علبة سجائر و84 كيس بن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل،كائن بدائرة قسم شرطة شبرا وبحوزته 196 علبة سجائر 84 كيس بن جميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر.

وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على 3 تجار سلاح في بني سويف

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف قيام (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة الواسطى)، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيعها وإصلاحها بمسكن أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (20 فرد محلى – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية – أجزاء من أسلحة نارية)، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الاتجار وباقى المضبوطات بقصد استخدامها فى إصلاح وتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع.



السيطرة على حريق بمخزن داخل سوق الجملة في أكتوبر

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق شب داخل مخزن في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.

أمن القاهرة يضبط أخطر ديلر لتجارة المخدرات في المقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة المقطم ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.