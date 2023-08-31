نشرة الحوادث.. التحقيق مع 4 أشخاص بحوزتهم تمثال أثري وتاجريسرق سلع التموين

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بيستخدموا المنشار.. الأمن يضبط شخصين سوابق لاتهامهما بسرقة اللوحات الإرشادية

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من شخصين "لهما معلومات جنائية" نشاطهما تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة اللوحات الإرشادية من الطرق العامة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من شخصين "لهما معلومات جنائية" ومقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة اللوحات الإرشادية وأعمدة تثبيتها من الطرق العامة.

وكشفت التحريات أنها يمارسان النشاط الإجرامي من خلال إستخدام منشار حديدى تم ضبطه وبحوزتهما لوحة إرشادية وعدد 11عارضة حديدية.

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اتخانقوا وفضحوا بعض.. التحقيق مع 4 أشخاص بحوزتهم تمثال يشتبه في أثريته

تباشر نيابة الشروق وبدر التحقيق في واقعة مشاجرة متهمين بحوزتهم تمثال يحتمل أنه قطعة آثرية بدائرة قسم شرطة بدر، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت قد كشف الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم على تمثال يحتمل أنه قطعة آثرية.

وبالفحص والتقنين تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول أحد الأشخاص، طـرف ثانى 3 أشخاص، وعُثر بحوزة الطرف الثانى على تمثال على شكل فرعونى، عبارة عن قطعة حجرية "يشتبه فى أثريتهما".

بمواجهة المتهمين اعترف الطرف الأول بقيام الطرف الثانى بإيهامه ببيع تمثال أثرى وإتفقوا معه على التقابل بنطاق محافظة الجيزة ، وقام بتسليمهم مبلغ مالى إلا إنه إكتشف عقب ذلك قيامهم بالنصب عليه ولم يقوموا بالتواصل معه مرة أخرى لإتمام عملية البيع فقام باستدراجهم للمنطقة محل البلاغ بدعوى إعطائهم باقى المبلغ المالى الخاص بعملية الشراء، وعقب حضورهم قام بإفتعال مشاجرة معهم والإستغاثة بالأهالى على النحو المشار إليه.

بمواجهة الطرف الثانى إعترفوا بحيازتهم للتمثال والقطعة الحجرية بقصد النصب على عملائهم راغبى شراء القطع الأثرية، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين من الطرف الثانى تبين إحتواءه على عدة فيديوهات لقطع يشتبه فى أثريتها .



مخزنهم في منزله.. القبض على تاجر سلع تموينية مدعمة بأسيوط



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة قيام تاجر سلع غذائية "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بالإتجار فى السلع التموينية المدعمة والمحظور تداولها خارج البطاقات التموينية بمخزن بمسكنه "بدون ترخيص"، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وبالفحص وتقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بحوزته على بندقية خرطوش،و عدد من الطلقات لذات العياروعُثر بداخل المخزن على 2 طن و400 كيلو جرام سكر،و طن و 450 كيلو جرام دقيق، 840 كيلو جرام أرز،14,300 كيلو جرام سمن، 1284 عبوة زيت طعام، 320 كيس مكرونة، 540 علبة جبن، 2 ماكينة لحام، ميزان،كمية من الشكائر والأكياس البلاستيكية الفارغة تستخدم لإعادة تعبئة السلع التموينية "جميعها محظور تداولها خارج البطاقات التموينية".

واعترف المتهم أثناء مواجهته بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

السجن 10 سنوات لديلر الهيروين بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم شريف .ص .م بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، وذلك لإدانته بالاتجار في الهيروين المخدر بمدينة نصر، وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية رائد شرطة معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بأنه وردت إليه معلومات مفادها إحراز المتهم لجوهر الهيروين المخدر وأكدتها تحرياته السرية فإستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخصه ونفاذاً له إنتقل وضبط المتهم وبتفتيشه عثر معه على عدد ٤ كرات متحجرة بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر وميزان حساس ، وبمواجهته بالمخدر أقر بإحرازه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ،وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن الكرات المتحجرة المضبوطة كلاً منهن قابلة للتفتت لمسحوق بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون الخدرات ووزنوا قائماً 51.90 جراماً.

وفاة عاملين وإصابة آخر في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بالبلينا



شهدت قرية الباسكية بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين أبناء العمومة بعائلة آل الهجام نتج عنها وفاة عاملين إثر إصابتهما بطلقات نارية وإصابة عامل آخر بطلق ناري بالفخذ الأيسر وجرى نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة بناحية قرية الباسكية التابعة لمجلس قروي أولاد عليو بدائرة المركز وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفين ومصاب .

أسفرت عن وفاة كل من: "ي . ع" 50 سنة عامل، و"أ . أ" 25 سنة عامل عقب إصابتهما بطلقات نارية وإصابة "ط . ي" 18 سنة عامل بطلق ناري بالفخذ الأيسر وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزي والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

تم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .