نشرة الحوادث.. القبض على المتهمين بقتل سيدة للاستيلاء على مصاغها.. ومصرع أسرة في حادث تصادم

يرصد موقع الوفد خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم الخميس وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاء الأخبار على النحو التالي.

مصرع أسرة في حادث تصادم

لقى ثلاثة مصرعهم من اسرة واحدة، بينما أصيب أربعة اخرون، إثر اصطدام سيارتين ملاكي، على كوبري الصف بمدينة أرمنت جنوبي غرب الأقصر.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع أحمد سيد عبد الرحيم 35 عاما، وزوجته سارة أحمد محمود 30 عاما، وطفلتهما مسك، عامين، وأصيب نجلهم مالك 5 أعوام.

كما أصيب كل من: أحمد شحاتة علي 55 عاما - ارتجاج بالمخ، عبد الناصر عبد السميع 38 عاما - جرح قطعي بالجبهة، محمد عبد الرحيم مصطفي 24 عاما - ارتجاج بالمخ.



سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في بورسعيد



نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات ،وأعترف المتهمون بنشاطهم الإثم وسرقة السيارات بإستخدام المفتاح المصطنع ،وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حصولهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بورسعيد قيام (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (4) من المتهمين وبحوزة أحدهم سيارة تاكسى (مبلغ بسرقتها).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (6) وقائع سرقة ، وأرشدوا عن (عدد 4 سيارات - أجزاء من سيارة).. وجارى ضبط المتهم الهارب.

تحرير 26 ألف مخالفة مرورية خلال يوم واحد

حررت الادارة العامة للمرور 26683 مخالفة مرورية متنوعة في حملات مرورية مكبرة شنتها خلال ال 24 ساعة الماضية لرصد المخالفات وتجنب وقوع الحوادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

واستهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

تفاصيل مصرع شخص سقط من الطابق السادس



لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس بمنزل بطريق العصلوجي أمام كارفور المرور وتم اتخاذالأجراءات لقانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الاحرار باستقبال " مدحت ن ب ح" 40 سنة مقيم العصلوجي دائرة مركز الزقازيق "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس بمنزل بطريق العصلوجي امام كارفور المرور وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الاحرار تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع مسن أطاحت به سيارة نقل



لقي مسن مصرعه أطاحت به سيارة نقل على طريق سماكين الشرق دائرة مركز الحسينية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الحسينية تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الحسينية بإستقبال "محمد ا م م" 66 سنة مقيم سماكين الشرق دائرة مركز الحسينية "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين مصرعه وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الحسينية تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل سقوط شخص يدير شبكة لتوزيع الإنترنت دون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض ،على شخص لقيامه بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص ، وأقرا المتهم بالواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بإدارة شبكة إنترنت هوائية بالعقار سكنه، بقصد توزيعها على عملائه بمقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالعقار سكنه وعٌثر بداخله على (عدد 4 "راوتر" لتشغيل الإنترنت - جهاز سويتش إنترنت – عدد 3 طبق هوائى خاص بالشبكة لإرسال وإستقبال الإنترنت – جهاز سيلفر لتوزيع الإنترنت - عدد 4 جهاز أدبتر لتوصيل الإنترنت - عدد 3 جهاز باور لتنظيم الكهرباء).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة .



القبض على المتهمين بقتل جارتهم والاستيلاء على "غوايش ذهب"

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جُثة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأحد العقارات بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (ربة منزل، ونجلتها، وزوج نجلتها – لهم معلومات جنائية - مُقيمين بالعقار محل البلاغ).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بالمجنى عليها وبتاريخ الواقعة قامت الأولى والثانية باستدراج المجنى عليها للشقة سكنهما كونهما تربطهما علاقة جيرة سابقة، وقامتا بالتعدى عليها حتى فارقت الحياة والاستيلاء على (مشغولاتها الذهبية "6 غويشة، سلسلة، قرط، خاتم" – مبلغ مالى)، وعقب ذلك أخبرا الثالث وقامتا بتسليمه "خاتم ذهبى" خاص بالمجنى عليها لبيعه وإحضار سيارة لمساعدتهم فى التخلص من الجثمان، حيث قام ببيع الخاتم الذهبى (لأحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية "سيئ النية") ولم يف بوعده لهما ولم يُحضر السيارة، ولدى محاولتها التخلص من الجثمان وحال نزولهما به على سلم العقار شعرت بهما إحدى قاطنات العقار فقامتا بترك الجثمان بمكان العثور وانصرفتا خشية افتضاح أمرهما، كما أرشدوا عن المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكنهما وإنفاق المبلغ المالى، كما أمكن ضبط العميل سيئ النية وبحوزته الخاتم.