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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سامي الشيشيني للوفد .. حظوظ القطبين متساوية في القمة 126

سامي الشيشيني
سامي الشيشيني

صرح سامي الشيشيني  نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر  والمدرب العام للقلعة البيضاء السابق ، عن  حظوظ الزمالك والأهلي في الفوز بالقمة 126 المرتقبة .

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اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك

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شيكابالا وزيزو أساسيان في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

أكد سامي الشيشيني في تصريحات خاصة لجريدة الوفد ، ان مباراة القمة  سوف تكون صعبه على  كلتا الفريقان  ليس على فريق واحدة فقط".

 أشار :" الأهلي  في قمة تألقة خلال الفترة  الحالية ، توج بالعديد من البطولات خلال الموسم الحالي ، حيث ان الظغوط على القلعة الحمراء أقل من الزمالك ".

أكمل :" الأهلي  تمكن في الفوز في العديد من المباريات خلال الفترة الماضية   وحقق نتائج إيجابية ".

أضاف:"  بالنسبة  إداء  الزمالك  مع أوسوريو مميز،خلال مباريات الدوري وكأس مصر  وحقق نتائج إيجابية ".

أتم حديثه :" اعتقد ان الزمالك والأهلي يمتلكون حظوظ مٌتساوية في الفوز بالقمة 126 ".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء غد الخميس  في المباراة المرتقبة  على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري المصري.

من المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، 8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

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