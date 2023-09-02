الأنبا بيمن: نأمل أن يتواجد دير مارجرس في الخريطة السياحية (فيديو)

قال الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص في محافظة قنا، إنّه جرى افتتاح المرحلة الثانية من أعمال ترميم دير القديس الأنبا بسنتاؤس ودير الشهيد العظيم مارجرجس، مشيرًا إلى أنّ المرحلة كانت في عام 2020، وسيتم العمل على مراحل أخرى لاحقا، وذلك تحت إشراف هيئة قطاع الآثار الإسلامية والقبطية.

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وأضاف "بيمن" خلال تصريحاته لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ شبكة الطرق والمحاور مثل محور الشهيد باسم فكري ربطت بين نقادة وقوص وأصبحت هناك سهولة حركة شديدة جدا.

دير مارجرجس

وتابع مطران نقادة وقوص في محافظة قنا: “قبل 7 كم من مدينة الأقصر، هناك محور آخر يتم الانتهاء منه وافتتاحه سيكون قريبا جدا، أي أن المحورين اللذين ربطا الشرق بالغرب يسهلان السياحة الدينية، حيث إن الأديرة يرتادها الكثير من الزوار في ظل التجهيزات المستمرة، ونأمل أن يتواجد دير مارجرجس في الخريطة السياحية وهو ما يروج للسياحة الدينية”.

المشروعات التحتية

وأكد، أن المشروعات التحتية لا تتمثل في المحاور والطرق فقط، ولكنها تشمل البنية التحتية كلها بصفة عامة في قوص وقراها ضمن مبادرة حياة كريمة التي ستشمل نقادة في المرحلة المقبلة، وبالتالي فقد آن الآون أن يحتفظ صعيد مصر بكفاءاته ويجد مناطق صناعية.

