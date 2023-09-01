غدًا.. وزير الآثار يفتتح أعمال ترميم ديرين بـقنا

يزور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، محافظة قنا، غداً السبت، يرافقه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وذلك لافتتاح أعمال ترميم دير القديس الأنبا بسنتاؤس اللابس الروح، و دير الشهيد العظيم مار جرجس الروماني بمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

وكانت قد أعلنت مطرانية نقادة للأقباط الأرثوذكس، عن العثور على رفات القديس الانبا بستناؤس اللابس الروح، أثناء أعمال الترميم وعمل المذبح المقدس الأوسط الذي يحمل اسمه، ومن عمق 2 متر عثر على مقبرة منقوشة باللغة القبطية وتحمل جسده المبارك لتعلن عن إطلاق اسمه على مغارة مقدسة التي تقبع على بعد 38 كيلو مترا من مدينة قنا على الطريق الصحراوي في قلب الجبل بين محافظتي قنا والأقصر يبعد عن مدينة نقادة ما يقرب من 8 كيلو مترات.

وتستعرض "بوابة الوفد" معلومات عن القديس المبارك بسنتاؤس اللابس الروح ولد القديس الانبا بسنتاؤس عام 548ميلادية في قرية شمير التابعة لمركز ارمنت، عاش هذا القديس في أسرة بسيطة مؤمنة صالحة اشتهرت بمحبة الإيمان، و يعد الأنبا بسنتاؤس من آباء القرن السادس الذي امتد من عام 548 حتى عام 631 م.

تروي الكتب المسيحية عن القديس بسنتاؤس عندما بلغ سبع سنوات أرسله والده إلى مكتبة بمدينة ارمنت للعمل بها فتعلم فيها الكثير من الكتب الفلسفية، وأسفار الكتاب المقدس وحفظ أسفار الـ12 نبيا الصغار، تأثر هذا القديس بعدد من الرسل والأنبياء الأوائل في العهد القديم، حين بلغ عامة 14 عملا كراعي الأغنام وكان يقضى وقتة مترنما بالمزامير وصائما إلى المساء.

عرف هذا القديس بحبه الجم للخير ومساعدته للفقراء فكان يحرص على اداء عبادة الصوم ويوزع طعامه على المحتاجين.

ترهبن وهو في عمر 20 عامًا وقضي بالرهبنة 30 عامًا وبالأسقفية 33 عام، رُسم الراهب القديس بسنتاؤس اسقفا عام 598م فى دير الزجاج بالإسكندرية بيد القديس البابا دميانوس البابا الإسكندرية ورقم الـ35 من تاريخ البابوات.

وجدت رفات هذا القديس عام 2018 بنقادة بعد مايقرب من 14 قرنا، ولقبته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ" اللابس الروح" ويحمل الدير اسمه مصحوب بهذا اللقاب إلى الآن.