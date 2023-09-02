برايتون يتفوق على نيوكاسل يونايتد في تاريخ المواجهات بالدوري الإنجليزي

يخوض فريق الكرة الاول بنادى برايتون مباراة أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم، على ملعب فالمر، بالجولة الرابعة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب برايتون مباراة اليوم مع نيوكاسل يونايتد لمواصلة تفوقه فى تاريخ المواجهات، فتقابلا في 16 مباراة بالدوري، حقق برايتون الفوز فى 6 مباريات، وخسر 4 لقاءات، وحسم التعادل 6 مواجهات.

وتجمع فريق برايتون مواجهة منتظره بنظيره نيوكاسل فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر والسعودية، فيما تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium

ترتيب الدوري الإنجليزي

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مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

شيفيلد يونايتد × إيفرتون (14:30 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

بيرنلي × توتنهام (17:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 3 Premium

تشيلسي × نوتنغهام فورست (17:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 2 Premium

مانشستر سيتي × فولهام (17:00 مصر والسعودية) - beIn Sports HD 1 Premium

برايتون × نيوكاسل (19:30 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium