السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برايتون يتفوق على نيوكاسل يونايتد في تاريخ المواجهات بالدوري الإنجليزي

برايتون ونيوكاسل
برايتون ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يخوض فريق الكرة الاول بنادى برايتون مباراة أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم، على ملعب فالمر، بالجولة الرابعة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب برايتون مباراة اليوم مع نيوكاسل يونايتد لمواصلة تفوقه فى تاريخ المواجهات، فتقابلا في 16 مباراة بالدوري، حقق برايتون الفوز فى 6 مباريات، وخسر 4 لقاءات، وحسم التعادل 6 مواجهات. 

وتجمع فريق برايتون مواجهة منتظره بنظيره نيوكاسل فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر والسعودية، فيما تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 1 Premium

ترتيب الدوري الإنجليزي 

الدوريالإنجليزي 

 

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

شيفيلد يونايتد × إيفرتون (14:30 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

بيرنلي × توتنهام (17:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 3 Premium

تشيلسي × نوتنغهام فورست (17:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 2 Premium

مانشستر سيتي × فولهام (17:00 مصر والسعودية) - beIn Sports HD 1 Premium

برايتون × نيوكاسل (19:30 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium