رسميًا| انضمام مصر للشراكة العالمية للتعليم GPE

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انضمام مصر رسميًا للشراكة العالمية للتعليم GPE بعد النجاح في تطوير نظام التعليم.

وثمن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان الشراكة العالمية للتعليم "GPE" انضمام مصر رسميا كعضو في هذه الشراكة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن انضمام مصر للشراكة العالمية للتعليم يدعم جهود الوزارة في تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة (2024-2029).

إشادة بخطة تطوير التعليم في مصر

وأشادت الشراكة العالمية للتعليم "GPE" بالخطوات التي تقودها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر للالتزام بوضع وتنفيذ خطة تطوير التعليم القائم على الأدلة.

كما أشادت الشراكة أيضا بإجراء وزارة التربية والتعليم في مصر حوارا مجتمعيا شاملا حول منظومة التعليم، مثمنة التزام الوزارة بوضع خطة استراتيجية شاملة لتطوير التعليم (2024-2029).

وترتكز رسالة الشراكة العالمية للتعليم "GPE" على حشد الجهود العالمية للإسهام في توفير التعليم والتعلم للجميع على نحو يتسم بالإنصاف والجودة من خلال التركيز على أنظمة تعليم فاعلة وتتسم بالكفاءة.

كما تستهدف الشراكة تطوير التعليم من خلال تسريع الوصول ونتائج التعلم والمساواة بين الجنسين من خلال أنظمة تعليمية عادلة وشاملة ومرنة تتواكب مع التطورات المتلاحقة التي فرضتها الثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

نظام التعليم الجديد في مصر

وأطلقت وزارة التربية والتعليم في مصر منذ عام 2018 نظام تعليمي جديد يُزود الطلاب بالمهارات الصحيحة التي تم تقسيمها على أربع مجموعات ما بين مهارات التعاون والتفكير النقدى وغيرهما، فبدأت الوزارة في وضع إطار للمناهج الجديدة.

وتبنت وزارة التربية والتعليم في مصر خطة طموحة لتغيير باقي المناهج بمختلف المراحل الدراسية ضمن سياسة الدولة الواضحة لتطوير التعليم قبل الجامعي والجامعي، وسوق العمل بعد التخرج.

ووصل قطار نظام التعليم الجديد في مصر إلى الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث تم الانتهاء من إعداد مناهج دراسية جديدة مصرية مائة في المائة لجميع الصفوف الابتدائية.

وتستكمل وزارة التربية والتعليم في مصر وضع مناهج دراسية جديدة تطبق فلسفة نظام التعليم الجديد للمرحلتين الإعدادية والثانوية خلال السنوات المقبلة بشكل متتابع.

وبدأت وزارة التربية والتعليم في مصر وضع الإطار العام للمناهج الدراسية في المرحلة الإعدادية والتي تتضمن وضع لغة أجنبية ثانية اختيارية.